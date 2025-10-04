Відео
Україна
Головна Спорт Оксана Баюл продає майно у США через брак коштів

Оксана Баюл продає майно у США через брак коштів

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 17:40
Оксана Баюл продає будинок у США та переїжджає
Олімпійська легенда України Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul/

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України з фігурного катання Оксана Баюл оголосила про продаж свого будинку в американському місті Шривпорт, штат Луїзіана.

Приводом стала відсутність можливостей для заробітку та реалізації спортивних проєктів, повідомила Баюл на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Відомо, що 47-річна спортсменка повідомила про рішення в соціальних мережах. За її словами, плани, з якими вона переїхала в цей регіон, не виправдалися, і тепер вона змушена шукати нове місце, де зможе продовжити професійну діяльність.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oksana Baiul (@oksanabaiul)

Баюл зазначила, що не змогла реалізувати задумані ініціативи, пов'язані з розвитком фігурного катання. Попри любов до місцевих жителів, вона підкреслила, що в Шривпорті їй просто ніде працювати та тренувати учнів.

Переїзд у Лас-Вегас та нові плани Баюл

Після кількох років життя в Луїзіані спортсменка має намір повернутися в Лас-Вегас, де в неї залишилися професійні контакти й умови для роботи на льоду. За даними американських видань, будинок Баюл уже виставлено на продаж.

Оксана Баюл
Оксана Баюл на льодовій арені. Фото: instagram.com/oksanabaiul/

Оксана Баюл — легенда українського спорту. У 1994 році вона принесла Україні перше олімпійське золото в історії незалежності, перемігши на Іграх у Ліллехаммері. Відтоді спортсменка мешкає у США, де брала участь у льодових шоу та займалася тренерською діяльністю.

Нагадаємо, колишній голова УАФ Андрій Павелко може зіткнутися з новим переслідуванням з боку правоохоронців.

Ексфорвард збірної України Артем Мілевський відповів на запитання про мобілізацію та причини для бронювання.

США спорт Оксана Баюл Фігурне катання Олімпійські легенди України
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
