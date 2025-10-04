Оксана Баюл продает дом в США и переезжает

Олимпийская легенда Украины Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul/

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины по фигурному катанию Оксана Баюл объявила о продаже своего дома в американском городе Шривпорт, штат Луизиана.

Поводом стало отсутствие возможностей для заработка и реализации спортивных проектов, сообщила Баюл на своей странице в Facebook.

Известно, что 47-летняя спортсменка сообщила о решении в социальных сетях. По ее словам, планы, с которыми она переехала в этот регион, не оправдались, и теперь она вынуждена искать новое место, где сможет продолжить профессиональную деятельность.

Баюл отметила, что не смогла реализовать задуманные инициативы, связанные с развитием фигурного катания. Несмотря на любовь к местным жителям, она подчеркнула, что в Шривпорте ей просто негде работать и тренировать учеников.

Переезд в Лас-Вегас и новые планы Баюл

После нескольких лет жизни в Луизиане спортсменка намерена вернуться в Лас-Вегас, где у нее остались профессиональные контакты и условия для работы на льду. По данным американских изданий, дом Баюл уже выставлен на продажу.

Оксана Баюл на ледовой арене. Фото: instagram.com/oksanabaiul/

Оксана Баюл — легенда украинского спорта. В 1994 году она принесла Украине первое олимпийское золото в истории независимости, победив на Играх в Лиллехаммере. С тех пор спортсменка живет в США, где участвовала в ледовых шоу и занималась тренерской деятельностью.

