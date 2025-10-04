Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Павелко подозревается в хищении средств УЕФА

Павелко подозревается в хищении средств УЕФА

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 15:31
Павелко обвиняют в растрате средств, выделенных УЕФА
Андрей Павелко во время пресс-конференции. Фото: GABRIEL MONNET/AFP via Getty Images

Бывшему президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко сообщили о подозрении в хищении средств, предназначенных для нужд ФФУ.

Об этом заявили в Офисе генерального прокурора.

Реклама
Читайте также:

По данным следствия, речь идет о присвоении части платежей, поступавших от УЕФА на счета футбольной федерации. Согласно материалам дела, Андрей Павелко подозревают в совершении ряда преступлений, включая присвоение и растрату имущества, злоупотребление служебным положением, а также организацию составления и выдачи поддельных официальных документов группой лиц. Расследование ведет Национальная полиция Украины под процессуальным руководством прокуратуры. 

Андрей Павелко
Андрей Павелко (справа) и Сергей Ребров. Фото: KubanovPavlo / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Детали расследования против Павелко

Следствие установило, что Павелко возглавлял УАФ с марта 2015 года, а уже в мае того же года имел умысел на незаконное завладение средствами, полученными от УЕФА. Деньги перечислялись на счета иностранных компаний в 2015–2016 годах, что, по данным судебно-экономической экспертизы, нанесло Федерации футбола Украины ущерб в размере 9,32 млн евро.

Следствие связывает дело с десятками участников
По данным источников, к преступной схеме могли быть причастны не менее 25 человек. Среди них — бывший президент УПЛ Владимир Генинсон, экс-финдиректор УАФ Евгения Сагайдак, экс-генсек организации Юрий Записоцкий и бывшая помощница Павелко в Верховной Раде Катерина Краснокутская. Все они, как утверждает следствие, подписывали документы, на основании которых средства переводились на счета зарубежных компаний.

Кроме того, на конгрессе УАФ в апреле 2025 года были озвучены финансовые потери организации за время руководства Павелко — около 1,7 млрд гривен. Это включает не только прямые убытки, но и упущенную выгоду, связанную с неэффективным использованием футбольных программ и грантов УЕФА.

Ранее Андрея Павелко уже обвиняли в причастности к коррупционным схемам. В 2022 году Печерский суд арестовал его по делу о строительстве завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей. Позже Павелко вышел под залог в 9,88 млн гривен, но расследование продолжается, а новые эпизоды лишь усиливают обвинения против бывшего главы УАФ.

Напомним, тренер российского бойца предостерег Александра Усика от серьезной ошибки. 

Жена одного из лидеров киевского "Динамо" удивила поклонников кадрами роскошного отдыха на иностранном курорте. 

спорт УАФ футбол УЕФА Андрей Павелко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации