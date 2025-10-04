Павелка звинувачують у розтраті коштів, виділених УЄФА

Андрій Павелко під час пресконференції. Фото: GABRIEL MONNET/AFP via Getty Images

Колишньому президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку повідомили про підозру в розкраданні коштів, призначених для потреб ФФУ.

Про це заявили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, йдеться про привласнення частини платежів, що надходили від УЄФА на рахунки футбольної федерації. Згідно з матеріалами справи, Андрія Павелка підозрюють у скоєнні низки злочинів, включно із привласненням та розтратою майна, зловживанням службовим становищем, а також організацією складання та видачі підроблених офіційних документів групою осіб. Розслідування веде Національна поліція України під процесуальним керівництвом прокуратури.

Андрій Павелко (праворуч) та Сергій Ребров. Фото: KubanovPavlo / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Деталі розслідування проти Павелка

Слідство встановило, що Павелко очолював УАФ з березня 2015 року, а вже в травні того ж року мав умисел на незаконне заволодіння коштами, отриманими від УЄФА. Гроші перераховувалися на рахунки іноземних компаній у 2015-2016 роках, що, за даними судово-економічної експертизи, завдало Федерації футболу України збитків у розмірі 9,32 млн євро.

Слідство пов'язує справу з десятками учасників

За даними джерел, до злочинної схеми могли бути причетні щонайменше 25 осіб. Серед них — колишній президент УПЛ Володимир Генінсон, ексфіндиректор УАФ Євгенія Сагайдак, ексгенсек організації Юрій Запісоцький та колишня помічниця Павелка у Верховній Раді Катерина Краснокутська. Усі вони, як стверджує слідство, підписували документи, на підставі яких кошти переказували на рахунки зарубіжних компаній.

Крім того, на конгресі УАФ у квітні 2025 року було озвучено фінансові втрати організації за час керівництва Павелка — близько 1,7 млрд гривень. Це включає не тільки прямі збитки, а й упущену вигоду, пов'язану з неефективним використанням футбольних програм та грантів УЄФА.

Раніше Андрія Павелка вже звинувачували в причетності до корупційних схем. У 2022 році Печерський суд заарештував його у справі про будівництво заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів. Пізніше Павелко вийшов під заставу в 9,88 млн гривень, але розслідування триває, а нові епізоди лише посилюють звинувачення проти колишнього глави УАФ.

