Милевский объяснил, почему его не мобилизуют

Артем Милевский во время выступлений за "Динамо" против Карлеса Пуйоль из "Барселоны". Фото: Stephen Pond - PA Images via Getty Images

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский неожиданно ответил подписчику, который спросил его о возможной мобилизации. Экс-футболист сделал это в своем привычном стиле, с юмором и без лишней серьезности.

Разговор произошел в комментариях под публикацией в соцсетях.

Один из пользователей задал Артему Милевскому вопрос, почему он свободно гуляет, когда в стране продолжается мобилизация. Ответ спортсмена быстро разошелся по Telegram-каналам и вызвал обсуждение среди болельщиков.

Артем Милевский в 2025 году. Фото: instagram.com/timi1010/

Известно, что 40-летний Милевский давно завершил карьеру игрока и занимается бизнесом и медийными проектами. При этом он часто остается в центре внимания благодаря своим публикациям и ироничным реакциям на острые темы.

Ответ в духе Милевского

Экс-футболист не стал избегать вопроса и ограничился коротким пояснением, которое прозвучало с привычной самоиронией. Реплика бывшего игрока "Динамо" стала вирусной и вызвала противоположные реакции — от поддержки до критики.

"Я работаю в критической инфраструктуре", — написал Артем Милевский в комментарии.

Напомним, ранее в "Динамо" объяснили ситуацию с возможным конфликтом тренера и лидера команды.

