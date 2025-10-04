Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Милевский объяснил, почему не подлежит мобилизации

Милевский объяснил, почему не подлежит мобилизации

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 14:43
Милевский объяснил, почему его не мобилизуют
Артем Милевский во время выступлений за "Динамо" против Карлеса Пуйоль из "Барселоны". Фото: Stephen Pond - PA Images via Getty Images

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский неожиданно ответил подписчику, который спросил его о возможной мобилизации. Экс-футболист сделал это в своем привычном стиле, с юмором и без лишней серьезности.

Разговор произошел в комментариях под публикацией в соцсетях.

Реклама
Читайте также:

Один из пользователей задал Артему Милевскому вопрос, почему он свободно гуляет, когда в стране продолжается мобилизация. Ответ спортсмена быстро разошелся по Telegram-каналам и вызвал обсуждение среди болельщиков.

Артем Милевский
Артем Милевский в 2025 году. Фото: instagram.com/timi1010/

Известно, что 40-летний Милевский давно завершил карьеру игрока и занимается бизнесом и медийными проектами. При этом он часто остается в центре внимания благодаря своим публикациям и ироничным реакциям на острые темы. 

Ответ в духе Милевского

Экс-футболист не стал избегать вопроса и ограничился коротким пояснением, которое прозвучало с привычной самоиронией. Реплика бывшего игрока "Динамо" стала вирусной и вызвала противоположные реакции — от поддержки до критики.

"Я работаю в критической инфраструктуре", — написал Артем Милевский в комментарии.  

Напомним, ранее в "Динамо" объяснили ситуацию с возможным конфликтом тренера и лидера команды. 

Известный тренер отговаривает Александра Усика от проведения поединка с Джейком Полом по правилам ММА. 

спорт футбол Артем Милевский мобилизация Бронь от мобилизации IGNIS
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации