Мілевський пояснив, чому його не мобілізують

Мілевський пояснив, чому не підлягає мобілізації
Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський несподівано відповів підписнику, який запитав його про можливу мобілізацію. Ексфутболіст зробив це у своєму звичному стилі, з гумором і без зайвої серйозності.
Розмова відбулася в коментарях під публікацією в соцмережах.
Один із користувачів поставив Артему Мілевському запитання, чому він вільно гуляє, коли в країні триває мобілізація. Відповідь спортсмена швидко розійшлася Telegram-каналами та викликала обговорення серед уболівальників.
Відомо, що 40-річний Мілевський давно завершив кар'єру гравця і займається бізнесом і медійними проєктами. При цьому він часто залишається в центрі уваги завдяки своїм публікаціям та іронічним реакціям на гострі теми.
Відповідь у дусі Мілевського
Ексфутболіст не став уникати запитання й обмежився коротким поясненням, яке прозвучало зі звичною самоіронією. Репліка колишнього гравця "Динамо" стала вірусною і викликала протилежні реакції - від підтримки до критики.
"Я працюю в критичній інфраструктурі", — написав Артем Мілевський у коментарі.
