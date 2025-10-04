Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мілевський пояснив, чому не підлягає мобілізації

Мілевський пояснив, чому не підлягає мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 14:43
Мілевський пояснив, чому його не мобілізують
Артем Мілевський під час виступів за "Динамо" проти Карлеса Пуйоля з "Барселони". Фото: Stephen Pond - PA Images via Getty Images

Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський несподівано відповів підписнику, який запитав його про можливу мобілізацію. Ексфутболіст зробив це у своєму звичному стилі, з гумором і без зайвої серйозності.

Розмова відбулася в коментарях під публікацією в соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Один із користувачів поставив Артему Мілевському запитання, чому він вільно гуляє, коли в країні триває мобілізація. Відповідь спортсмена швидко розійшлася Telegram-каналами та викликала обговорення серед уболівальників.

Артем Милевский
Артем Мілевський у 2025 році. Фото: instagram.com/timi1010/

Відомо, що 40-річний Мілевський давно завершив кар'єру гравця і займається бізнесом і медійними проєктами. При цьому він часто залишається в центрі уваги завдяки своїм публікаціям та іронічним реакціям на гострі теми.

Відповідь у дусі Мілевського

Ексфутболіст не став уникати запитання й обмежився коротким поясненням, яке прозвучало зі звичною самоіронією. Репліка колишнього гравця "Динамо" стала вірусною і викликала протилежні реакції - від підтримки до критики.

"Я працюю в критичній інфраструктурі", — написав Артем Мілевський у коментарі.

Нагадаємо, раніше в "Динамо" пояснили ситуацію з можливим конфліктом тренера та лідера команди.

Відомий тренер відмовляє Олександра Усика від проведення поєдинку з Джейком Полом за правилами ММА.

спорт футбол Артем Мілевський мобілізація Бронь від мобілізації IGNIS
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації