Мілевський пояснив, чому його не мобілізують

Артем Мілевський під час виступів за "Динамо" проти Карлеса Пуйоля з "Барселони". Фото: Stephen Pond - PA Images via Getty Images

Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський несподівано відповів підписнику, який запитав його про можливу мобілізацію. Ексфутболіст зробив це у своєму звичному стилі, з гумором і без зайвої серйозності.

Розмова відбулася в коментарях під публікацією в соцмережах.

Один із користувачів поставив Артему Мілевському запитання, чому він вільно гуляє, коли в країні триває мобілізація. Відповідь спортсмена швидко розійшлася Telegram-каналами та викликала обговорення серед уболівальників.

Артем Мілевський у 2025 році. Фото: instagram.com/timi1010/

Відомо, що 40-річний Мілевський давно завершив кар'єру гравця і займається бізнесом і медійними проєктами. При цьому він часто залишається в центрі уваги завдяки своїм публікаціям та іронічним реакціям на гострі теми.

Відповідь у дусі Мілевського

Ексфутболіст не став уникати запитання й обмежився коротким поясненням, яке прозвучало зі звичною самоіронією. Репліка колишнього гравця "Динамо" стала вірусною і викликала протилежні реакції - від підтримки до критики.

"Я працюю в критичній інфраструктурі", — написав Артем Мілевський у коментарі.

