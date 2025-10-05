Буткевич планирует приобрести тренировочную базу Днепра

Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

Владелец житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич планирует сделать новые инвестиции в футбол. Для этого ему нужна легендарная тренировочная база в Приднепровске (Днепропетровская область).

О планах Буткевича сообщает паблик "Днепрянин" со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Тренировочная база "Днепра". Фото: ПриватБанк

Какие планы у Буткевича

Буткевич хочет принять участие в тендере ПриватБанка через Prozorro. Банк будет продавать базу в Приднепровске и "Днепр-Арену" со стартовой ценой 150 млн грн без НДС.

Прием заявок на торги продолжается до 29 октября. Гарантийный взнос составляет 7,5 млн грн.

Базу, которая принадлежала оригинальному "Днепру", реконструировали в 2010 году. На ней находятся семь полей, крытый манеж, медцентр, бассейн и коттеджный городок.

Интерес Буткевича к базе связывают с его амбициями по восстановлению футбольной школы "Днепр-75".

Уроженец Днепра ранее вывел "Полесье" в УПЛ и в еврокубки. В Житомире он построил современную тренировочную базу.

Интересно, что есть информация лишь об интересе Буткевича к базе, но не к "Днепр-Арене".

