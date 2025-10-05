Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Буткевич претендует на легендарную тренировочную базу Днепра

Буткевич претендует на легендарную тренировочную базу Днепра

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 11:21
Буткевич планирует приобрести тренировочную базу Днепра
Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

Владелец житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич планирует сделать новые инвестиции в футбол. Для этого ему нужна легендарная тренировочная база в Приднепровске (Днепропетровская область).

О планах Буткевича сообщает паблик "Днепрянин" со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Реклама
Читайте также:
Тренировочная база Днепра
Тренировочная база "Днепра". Фото: ПриватБанк

Какие планы у Буткевича

Буткевич хочет принять участие в тендере ПриватБанка через Prozorro. Банк будет продавать базу в Приднепровске и "Днепр-Арену" со стартовой ценой 150 млн грн без НДС.

Прием заявок на торги продолжается до 29 октября. Гарантийный взнос составляет 7,5 млн грн.

Базу, которая принадлежала оригинальному "Днепру", реконструировали в 2010 году. На ней находятся семь полей, крытый манеж, медцентр, бассейн и коттеджный городок.

Интерес Буткевича к базе связывают с его амбициями по восстановлению футбольной школы "Днепр-75".

Уроженец Днепра ранее вывел "Полесье" в УПЛ и в еврокубки. В Житомире он построил современную тренировочную базу.

Интересно, что есть информация лишь об интересе Буткевича к базе, но не к "Днепр-Арене".

Напомним, ранее Артем Милевский рассказал, почему его не могут мобилизовать.

Ванат принес "Жироне" первую победу в сезоне чемпионата Испании.

футбол Днепр инфраструктура Геннадий Буткевич Полесье
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации