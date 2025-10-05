Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze

У Грузії завершились місцеві вибори. Після підрахунку голосів мером Тбілісі став колишній футболіст "Динамо" Київ та "Мілана" Каха Каладзе, який є представником провладної партії.

Каладзе втретє виграв місцеві вибори, повідомив портал "Ехо Кавказу".

Каладзе переміг на виборах. Фото: скриншот

Каладзе знову очолив Тбілісі

Колишній центральний захисник збірної Грузії переобрався мером Тбілісі на третій термін.

Кандидат від "Грузинської мрії" набрав 77,4% голосів за екзит-полом "Імеді", що підтверджують дані ЦВК. Партія перемогла у всіх містах і муніципалітетах, а у 26-ти у них не була суперників. Справа в тому, що проєвропейська опозиція проігнорувала вибори.

Каладзе виступав у київському "Динамо" з 1998 по 2001 роки й з командою Валерія Лобановського став триразовим чемпіоном України, відзначився голами в ЛЧ.

У "Мілан" він перейшов у 2001 році та грав там до 2010-го. В Італії грузин виграв Серію A (2004), Лігу чемпіонів (2003, 2007).

З 2012-го року він в політиці, де був віцепрем'єром, міністром енергетики. Мером Тбілісі Каладзе працює з 2017-го. В останні роки Каладзе критикує Україну та особисто Президента Володимира Зеленського, звинувачуючи їх у війні з Росією.

