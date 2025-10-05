Ексфутболіст Динамо Каха Каладзе знову став мером Тбілісі
У Грузії завершились місцеві вибори. Після підрахунку голосів мером Тбілісі став колишній футболіст "Динамо" Київ та "Мілана" Каха Каладзе, який є представником провладної партії.
Каладзе втретє виграв місцеві вибори, повідомив портал "Ехо Кавказу".
Каладзе знову очолив Тбілісі
Колишній центральний захисник збірної Грузії переобрався мером Тбілісі на третій термін.
Кандидат від "Грузинської мрії" набрав 77,4% голосів за екзит-полом "Імеді", що підтверджують дані ЦВК. Партія перемогла у всіх містах і муніципалітетах, а у 26-ти у них не була суперників. Справа в тому, що проєвропейська опозиція проігнорувала вибори.
Каладзе виступав у київському "Динамо" з 1998 по 2001 роки й з командою Валерія Лобановського став триразовим чемпіоном України, відзначився голами в ЛЧ.
У "Мілан" він перейшов у 2001 році та грав там до 2010-го. В Італії грузин виграв Серію A (2004), Лігу чемпіонів (2003, 2007).
З 2012-го року він в політиці, де був віцепрем'єром, міністром енергетики. Мером Тбілісі Каладзе працює з 2017-го. В останні роки Каладзе критикує Україну та особисто Президента Володимира Зеленського, звинувачуючи їх у війні з Росією.
