Головна Спорт Ексфутболіст Динамо Каха Каладзе знову став мером Тбілісі

Ексфутболіст Динамо Каха Каладзе знову став мером Тбілісі

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 12:23
Колишній гравець Динамо Каха Каладзе втретє став мером Тбілісі
Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze

У Грузії завершились місцеві вибори. Після підрахунку голосів мером Тбілісі став колишній футболіст "Динамо" Київ та "Мілана" Каха Каладзе, який є представником провладної партії.

Каладзе втретє виграв місцеві вибори, повідомив портал "Ехо Кавказу".

Читайте також:
Каха Каладзе
Каладзе переміг на виборах. Фото: скриншот

Каладзе знову очолив Тбілісі

Колишній центральний захисник збірної Грузії переобрався мером Тбілісі на третій термін.

Кандидат від "Грузинської мрії" набрав 77,4% голосів за екзит-полом "Імеді", що підтверджують дані ЦВК. Партія перемогла у всіх містах і муніципалітетах, а у 26-ти у них не була суперників. Справа в тому, що проєвропейська опозиція проігнорувала вибори.

Каладзе виступав у київському "Динамо" з 1998 по 2001 роки й з командою Валерія Лобановського став триразовим чемпіоном України, відзначився голами в ЛЧ.

У "Мілан" він перейшов у 2001 році та грав там до 2010-го. В Італії грузин виграв Серію A (2004), Лігу чемпіонів (2003, 2007).

З 2012-го року він в політиці, де був віцепрем'єром, міністром енергетики. Мером Тбілісі Каладзе працює з 2017-го. В останні роки Каладзе критикує Україну та особисто Президента Володимира Зеленського, звинувачуючи їх у війні з Росією.

Нагадаємо, раніше ексфутболіст "Динамо" Артем Мілевський розповів, що має бронювання від мобілізації.

Форвард збірної України Владислав Ванат приніс "Жироні" першу перемогу в іспанській Ла-Лізі.

Автор:
Андрій Котевич
