В Грузии завершились местные выборы. После подсчета голосов мэром Тбилиси стал бывший футболист "Динамо" Киев и "Милана" Каха Каладзе, который является представителем правящей партии.

Каладзе в третий раз выиграл местные выборы, сообщил портал "Эхо Кавказа".

Каладзе вновь возглавил Тбилиси

Бывший центральный защитник сборной Грузии переизбрался мэром Тбилиси на третий срок.

Кандидат от "Грузинской мечты" набрал 77,4% голосов по экзит-полу "Имеди", что подтверждают данные ЦИК. Партия победила во всех городах и муниципалитетах, а в 26-ти у них не было соперников. Дело в том, что проевропейская оппозиция проигнорировала выборы.

Каладзе выступал в киевском "Динамо" с 1998 по 2001 годы и с командой Валерия Лобановского стал трехкратным чемпионом Украины, отметился голами в ЛЧ.

В "Милан" он перешел в 2001 году и играл там до 2010-го. В Италии грузин выиграл Серию A (2004), Лигу чемпионов (2003, 2007).

С 2012-го года он в политике, где был вице-премьером, министром энергетики. Мэром Тбилиси Каладзе работает с 2017-го. В последние годы Каладзе критикует Украину и лично Президента Владимира Зеленского, обвиняя их в войне с Россией.

