Магучих покорила Карпаты после неудачного сезона — фото

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих провела самый неудачный сезон после Олимпийских игр в Токио. Во время перерыва от соревнований легкоатлетке придется переосмыслить свой результат.

Первой остановкой для переосмысления стали Карпаты, о чем спортсменка сообщила в Instagram.

Магучих покорила высоты Карпат

Бронзовая призерша Токио-2020 и золотая медалистка Парижа-2024 в прыжках в высоту надела камуфляжную одежду и прошла горными тропами.

Легкоатлетка вместе с друзьями поднялась на полонину Щивка в Карпатах, высота которой достигает 1200 метров.

Ярослава Магучих с подругами. Фото: instagram.com/rosya_dp

Вероятно, что маршрут, выбранный Ярославой и ее друзьями, был одним из самых сложных в Карпатах, поскольку пришлось пройти 15 км.

На опубликованных фото Ярослава позировала с улыбкой на лице и насладилась невероятными видами Карпат.

Ярослава Магучих с подругой. Фото: instagram.com/rosya_dp

Отметим, что не помешала Ярославе и прохладная погода, которая была в горах.

