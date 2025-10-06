Видео
Магучих после тяжелого сезона надела камуфляж и покорила Карпаты

Магучих после тяжелого сезона надела камуфляж и покорила Карпаты

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 08:10
Магучих покорила Карпаты после неудачного сезона — фото
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих провела самый неудачный сезон после Олимпийских игр в Токио. Во время перерыва от соревнований легкоатлетке придется переосмыслить свой результат.

Первой остановкой для переосмысления стали Карпаты, о чем спортсменка сообщила в Instagram.

Магучих покорила высоты Карпат

Бронзовая призерша Токио-2020 и золотая медалистка Парижа-2024 в прыжках в высоту надела камуфляжную одежду и прошла горными тропами.

Легкоатлетка вместе с друзьями поднялась на полонину Щивка в Карпатах, высота которой достигает 1200 метров.

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучих с подругами. Фото: instagram.com/rosya_dp

Вероятно, что маршрут, выбранный Ярославой и ее друзьями, был одним из самых сложных в Карпатах, поскольку пришлось пройти 15 км.

На опубликованных фото Ярослава позировала с улыбкой на лице и насладилась невероятными видами Карпат.

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучих с подругой. Фото: instagram.com/rosya_dp

Отметим, что не помешала Ярославе и прохладная погода, которая была в горах.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
