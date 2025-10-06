Магучих покорила Карпаты после неудачного сезона — фото

Магучих после тяжелого сезона надела камуфляж и покорила Карпаты
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих провела самый неудачный сезон после Олимпийских игр в Токио. Во время перерыва от соревнований легкоатлетке придется переосмыслить свой результат.
Первой остановкой для переосмысления стали Карпаты, о чем спортсменка сообщила в Instagram.
Магучих покорила высоты Карпат
Бронзовая призерша Токио-2020 и золотая медалистка Парижа-2024 в прыжках в высоту надела камуфляжную одежду и прошла горными тропами.
Легкоатлетка вместе с друзьями поднялась на полонину Щивка в Карпатах, высота которой достигает 1200 метров.
Вероятно, что маршрут, выбранный Ярославой и ее друзьями, был одним из самых сложных в Карпатах, поскольку пришлось пройти 15 км.
На опубликованных фото Ярослава позировала с улыбкой на лице и насладилась невероятными видами Карпат.
Отметим, что не помешала Ярославе и прохладная погода, которая была в горах.
