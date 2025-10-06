Магучіх підкорила Карпати після невдалого сезону — фото

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх провела найбільш невдалий сезон після Олімпійських ігор в Токіо. Під час перерви від змагань легкоатлетці доведеться переосмислити свій результат.

Першою зупинкою для переосмислення стали Карпати, про що спортсменка повідомила в Instagram.

Магучіх підкорила висоти Карпат

Бронзова призерка Токіо-2020 і золота медалістка Парижа-2024 у стрибках у висоту одягла камуфляжний одяг та пройшла гірськими стежками.

Легкоатлетка разом із друзями піднялася на полонину Щивка в Карпатах, висота якої сягає 1200 метрів.

Ярослава Магучіх з подругами. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ймовірно, що маршрут, обраний Ярославою та її друзями, був одним із найскладніших у Карпатах, оскільки довелося пройти 15 км.

На опублікованих фото Ярослава позувала з усмішкою на обличчі та насолодилася неймовірними краєвидами Карпат.

Ярослава Магучіх з подругою. Фото: instagram.com/rosya_dp

Зазначимо, що не завадила Ярославі й прохолодна погода, яка була в горах.

