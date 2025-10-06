Магучіх підкорила Карпати після невдалого сезону — фото

Магучіх після важкого сезону одягла камуфляж та підкорила Карпати
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх провела найбільш невдалий сезон після Олімпійських ігор в Токіо. Під час перерви від змагань легкоатлетці доведеться переосмислити свій результат.
Першою зупинкою для переосмислення стали Карпати, про що спортсменка повідомила в Instagram.
Магучіх підкорила висоти Карпат
Бронзова призерка Токіо-2020 і золота медалістка Парижа-2024 у стрибках у висоту одягла камуфляжний одяг та пройшла гірськими стежками.
Легкоатлетка разом із друзями піднялася на полонину Щивка в Карпатах, висота якої сягає 1200 метрів.
Ймовірно, що маршрут, обраний Ярославою та її друзями, був одним із найскладніших у Карпатах, оскільки довелося пройти 15 км.
На опублікованих фото Ярослава позувала з усмішкою на обличчі та насолодилася неймовірними краєвидами Карпат.
Зазначимо, що не завадила Ярославі й прохолодна погода, яка була в горах.
