Ярослава Магучіх натякнула, що бронза чемпіонату світу не відповідає її амбіціям

В Токіо на чемпіонаті світу з легкої атлетики завершився фінал зі стрибків у висоту у жінок. Фаворитка змагань Ярослава Магучіх стала лише третьою.

Після змагань Магучіх в коментарі "Суспільному" підтвердила, що вважає провальним свій виступ цього сезону.

Магучіх підбила підсумки сезону

З результатом 1.97 м українська стрибунка розділила третє місце із сербкою Ангеліною Топіч. Золото виграла австралійка Нікола Оліслагерс, а срібну нагороду Марія Жодзік з Польщі.

За словами Магучіх, сезон завершився не так, як вона планувала, оскільки жодна з поставлених цілей не була виконана. При цьому, Ярослава натякнула, що бронза, як і на Олімпіаді-2020 у Токіо, є цінною нагородою, але не відповідає її амбіціям.

Натомість легкоатлетка пообіцяла повернутися наступного року з більшою мотивацією, щоб стрибати вище та здобувати золоті медалі.

"Знову те саме: одна бронза на всю [команду]. Але треба насолоджуватися тим, що є. Це мій шлях, а отже я маю пройти його, проаналізувати та повернутися сильнішою. Що зараз аналізувати? По розбігу на 2 м... На 1.97 м була дуже гарна спроба, я гарно бігла, але чомусь на 2.00 м та 2.02 м не зробила те саме у своїй дузі. На жаль, через це не взяла 2.00 м та 2.02 м", — сказала Ярослава.

Щодо погодних умов, Магучіх зазначила, що злива створила унікальну атмосферу, яку запам’ятає назавжди, оскільки після стрибків приземляєшся в басейн.

Магучіх раніше стрибала під час дощу на етапі Діамантової ліги в Лозанні та знялася зі змагань після невдалої спроби. Експерти вважають, що для техніки стрибка Ярослави неприйнятно, коли йде дощ, оскільки для неї дуже важлива швидкість розбігу.

