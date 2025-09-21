Відео
Головна Спорт Магучіх заявила, що не виконала всі поставлені на сезон завдання

Магучіх заявила, що не виконала всі поставлені на сезон завдання

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 17:19
Ярослава Магучіх натякнула, що бронза чемпіонату світу не відповідає її амбіціям
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

В Токіо на чемпіонаті світу з легкої атлетики завершився фінал зі стрибків у висоту у жінок. Фаворитка змагань Ярослава Магучіх стала лише третьою.

Після змагань Магучіх в коментарі "Суспільному" підтвердила, що вважає провальним свій виступ цього сезону.

Читайте також:
Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Магучіх підбила підсумки сезону

З результатом 1.97 м українська стрибунка розділила третє місце із сербкою Ангеліною Топіч. Золото виграла австралійка Нікола Оліслагерс, а срібну нагороду Марія Жодзік з Польщі.

За словами Магучіх, сезон завершився не так, як вона планувала, оскільки жодна з поставлених цілей не була виконана. При цьому, Ярослава натякнула, що бронза, як і на Олімпіаді-2020 у Токіо, є цінною нагородою, але не відповідає її амбіціям.

Натомість легкоатлетка пообіцяла повернутися наступного року з більшою мотивацією, щоб стрибати вище та здобувати золоті медалі.

"Знову те саме: одна бронза на всю [команду]. Але треба насолоджуватися тим, що є. Це мій шлях, а отже я маю пройти його, проаналізувати та повернутися сильнішою. Що зараз аналізувати? По розбігу на 2 м... На 1.97 м була дуже гарна спроба, я гарно бігла, але чомусь на 2.00 м та 2.02 м не зробила те саме у своїй дузі. На жаль, через це не взяла 2.00 м та 2.02 м", — сказала Ярослава.

Щодо погодних умов, Магучіх зазначила, що злива створила унікальну атмосферу, яку запам’ятає назавжди, оскільки після стрибків приземляєшся в басейн.

Магучіх раніше стрибала під час дощу на етапі Діамантової ліги в Лозанні та знялася зі змагань після невдалої спроби. Експерти вважають, що для техніки стрибка Ярослави неприйнятно, коли йде дощ, оскільки для неї дуже важлива швидкість розбігу.

Нагадаємо, Україна має лише одну олімпійську ліцензію в фігурному катанні — це антирекорд.

Французький "ПСЖ" може залишитися без головного тренера, оскільки Луїс Енріке готовий піти в рідний клуб.

Ярослава Магучіх Легка атлетика чемпіонат світу стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
