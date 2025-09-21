Ярослава Магучих намекнула, что бронза чемпионата мира не соответствует ее амбициям

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

В Токио на чемпионате мира по легкой атлетике завершился финал по прыжкам в высоту у женщин. Фаворитка соревнований Ярослава Магучих стала лишь третьей.

После соревнований Магучих в комментарии "Суспільному" подтвердила, что считает провальным свое выступление в этом сезоне.

Магучих подвела итоги сезона

С результатом 1.97 м украинская прыгунья разделила третье место с сербкой Ангелиной Топич. Золото выиграла австралийка Никола Олислагерс, а серебряную награду Мария Жодзик из Польши.

По словам Магучих, сезон завершился не так, как она планировала, поскольку ни одна из поставленных целей не была выполнена. При этом, Ярослава намекнула, что бронза, как и на Олимпиаде-2020 в Токио, является ценной наградой, но не соответствует ее амбициям.

При этом легкоатлетка пообещала вернуться в следующем году с большей мотивацией, чтобы прыгать выше и получать золотые медали.

"Опять то же самое: одна бронза на всю [команду]. Но надо наслаждаться тем, что есть. Это мой путь, а значит я должна пройти его, проанализировать и вернуться сильнее. Что сейчас анализировать? По разбегу на 2 м... На 1.97 м была очень хорошая попытка, я хорошо бежала, но почему-то на 2.00 м и 2.02 м не сделала то же самое в своей дуге. К сожалению, из-за этого не взяла 2.00 м и 2.02 м", — сказала Ярослава.

Относительно погодных условий, Магучих отметила, что ливень создал уникальную атмосферу, которую запомнит навсегда, поскольку после прыжков приземляешься в бассейн.

Магучих ранее прыгала во время дождя на этапе Бриллиантовой лиги в Лозане и снялась с соревнований после неудачной попытки. Эксперты считают, что для техники прыжка Ярославы неприемлемо, когда идет дождь, поскольку для нее очень важна скорость разбега.

