Мирон Маркевич назвав головну причину кризи в Динамо

В українській Прем'єр-лізі завершився восьмий тур, який став одним із найбільш непередбачуваних у сезоні. Команди з верхньої частини таблиці несподівано втратили очки, а лідери знову зіткнулися з проблемами стабільності.

Особливо обговорюваним став спад "Динамо", яке вже чотири тури поспіль не може здобути перемогу, повідомляє Sport.ua.

На думку відомого українського фахівця Мирона Маркевича, кияни переживають не просто невдалий відрізок, а глибоку ігрову кризу. Наставник зазначив, що команда втрачає концентрацію після перерви та демонструє неузгодженість дій між лініями. У матчі з "Металістом 1925" кияни провели сильний перший тайм, але після перерви ніби втратили настрій та ініціативу.

Тренер підкреслив, що ситуація всередині колективу викликає питання. На його думку, відсутність емоційної єдності та дисципліни помітна за реакцією гравців на полі. "Динамо" залишається сильним клубом за потенціалом, але дедалі частіше нагадує команду без внутрішнього стрижня та характеру. Це викликає тривогу у вболівальників, які чекають від команди більшого.

Олександр Шовковський не може виправити ситуацію. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому в "Динамо" проблеми з мотивацією

Маркевич вважає, що головна причина спаду є психологічною. Гравці не демонструють лідерства та командного духу, необхідного для боротьби за титул. При цьому не можна не відзначити прогрес суперників: той самий "Металіст 1925" уже встиг відібрати очки не тільки в киян, а й у "Шахтаря".

Водночас тренер підкреслив, що повністю відповідальність на Шовковського перекладати не можна. За його словами, результат відображає загальну роботу всього штабу та стану команди. Маркевич додав, що склад "Динамо" не змінився з часів чемпіонського сезону, але гра та ментальність помітно ослабли. Наставник закликав гравців згадати традиції клубу і боротися за ім'я "Динамо" до останньої хвилини.

