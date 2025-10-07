Видео
Ярмолюк заинтересовал еще один топовый клуб в Англии

Ярмолюк заинтересовал еще один топовый клуб в Англии

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 09:42
Челси нацелился на Егора Ярмолюка — украинец в поле зрения уже трех грандов АПЛ
Егор Ярмолюк. Фото: "Брентфорд"

Украинский полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк проводит хороший сезон в команде. Об интересе к футболисту говорят в "Манчестер Юнайтед" и в "Тоттенхэме".

По информации портала teamTALK, Ярмолюком заинтересовался еще один топовый клуб АПЛ.



Ярмолюк может стать "синим"

Известно, что в подписании украинского полузащитника заинтересован лондонский "Челси". Руководство клуба готово конкурировать с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" за 21-летнего хавбека.

Зато "Брентфорд" не планирует отпускать Ярмолюка в зимнее окно и готов продать его только следующим летом за 34 млн евро.

В сезоне 2025/2026 украинец провел девять матчей, отдав один ассист.

Тренер "Тоттенхэма" Томас Франк был тем человеком, который тренировал "Брентфорд" и первым поставил Ярмолюка в состав.

Ярмолюк перешел в "Брентфорд" из "Днепр-1" в 2022-м за 1,5 млн евро и стал одним из самых перспективных талантов АПЛ.

Напомним, топовый украинский тренер Мирон Маркевич назвал причины проблем в "Динамо".

Ранее легендарный форвард "Динамо" Олег Блохин покорил всю Европу.

футбол Футбол трансферы Челси Егор Ярмолюк Брентфорд украинские легионеры (футбол)

Автор:
Андрей Котевич
