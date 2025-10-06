Видео
Как дубль Блохина изменил судьбу Динамо и всей Украины

Как дубль Блохина изменил судьбу Динамо и всей Украины

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 17:03
Как Блохин заставил Европу преклониться перед Динамо
Олег Блохин (слева) обыгрывает соперника. Фото: УНИАН

Ровно 50 лет назад киевское "Динамо" совершило одно из самых громких чудес в истории европейского футбола. Осенним вечером в Киеве команда Валерия Лобановского победила мюнхенскую "Баварию" и завоевала Суперкубок УЕФА — трофей, за который боролись чемпионы континента.

Решающая встреча прошла на Республиканском стадионе, напоминает портал Новини.LIVE

Читайте также:

В то время "Динамо" уже было не просто командой. Это была лаборатория скорости, дисциплины и точности. После минимальной победы в первом матче в Мюнхене (1:0) киевляне дома добили соперника, а главным героем вечера стал Олег Блохин.

Олег Блохин
Олег Блохин во время игровой карьеры. Фото: УНИАН

Легендарный нападающий забил дважды, поразив ворота Зеппа Майера и заставив "Баварию" склонить голову. Эти голы стали не только частью футбольной истории, но и символом того, что советский, а по духу — украинский футбол способен покорять Европу. С тех пор этот вечер вошел в летопись как триумф силы, воли и интеллекта.

Олег Блохин
Олег Блохин в качестве тренера сборной Украины. Фото: УНИАН

Как Блохин стал лицом украинского футбола

Матч с "Баварией" оказался точкой, где родился миф о Блохине. Он воплотил в себе все, чем было велико киевское "Динамо" Лобановского: скорость, холодный разум и страсть. Его удары, его рывки, его хладнокровие — все это стало частью национальной гордости.

Олег Блохин
Олег Блохин на правительственном приеме. Фото: УНИАН

Что было дальше

Олег Блохин стал первым украинцем, который получил "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту Европы. Он провел более 430 матчей за "Динамо" и забил свыше 200 мячей, став символом эпохи и живым доказательством того, что с украинским сердцем можно покорить любую вершину.

спорт СССР футбол Олег Блохин Динамо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
