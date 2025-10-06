Трагедия в украинском спорте — умерла молодая гимнастка Хоровинкина

Елизавета Хоровинкина после выступления. Фото: Facebook

Украинский спорт понес тяжелую утрату. На 21-м году жизни ушла из жизни гимнастка Елизавета Хоровинкина.

Девушка родом из Чернигова, с раннего детства занималась художественной гимнастикой и уже успела завоевать множество наград на национальном и международном уровне, сообщил на своей странице в Facebook Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Реклама

Читайте также:

Елизавета Хоровинкина училась на кафедре спортивных видов гимнастики. В университете подчеркнули, что она была светлым и добрым человеком, вдохновлявшим окружающих своей искренностью и любовью к спорту.

Хоровинкина начала заниматься гимнастикой в возрасте четырех лет. Благодаря таланту и дисциплине она быстро прогрессировала и стала одной из самых перспективных гимнасток своего региона.

Кто такая Елизавета Хоровинкина

В 2021 году спортсменке было присвоено звание "Мастер спорта Украины". В ее коллекции десятки медалей, кубков и грамот, завоеванных на турнирах в Украине и за ее пределами.

Причины смерти молодой гимнастки на данный момент не разглашаются. Руководство университета и спортивное сообщество выразили глубокие соболезнования родным и близким Елизаветы, отметив, что память о ней останется навсегда.

Напомним, сын Александра Усика продолжил спортивную династию и добился впечатляющих успехов в дзюдо.

Ярослава Магучих показала, где в Украине можно полностью расслабиться и отдохнуть от трудных будней.

Артем Милевский ответил на вопрос о том, почему не присоединился к украинской армии.