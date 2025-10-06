Трагедія в українському спорті — померла молода гімнастка Хоровінкіна

Єлизавета Хоровінкіна після виступу. Фото: Facebook

Український спорт зазнав важкої втрати. На 21-му році життя пішла з життя гімнастка Єлизавета Хоровінкіна.

Дівчина родом із Чернігова, з раннього дитинства займалася художньою гімнастикою і вже встигла вибороти безліч нагород на національному та міжнародному рівні, повідомив на своїй сторінці у Facebook Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Єлизавета Хоровінкіна навчалася на кафедрі спортивних видів гімнастики. В університеті наголосили, що вона була світлою та доброю людиною, яка надихала оточення своєю щирістю та любов'ю до спорту.

Хоровінкіна почала займатися гімнастикою у віці чотирьох років. Завдяки таланту і дисципліні вона швидко прогресувала та стала однією з найперспективніших гімнасток свого регіону.

Хто така Єлизавета Хоровінкіна

У 2021 році спортсменці було надано звання "Майстер спорту України". В її колекції десятки медалей, кубків та грамот, завойованих на турнірах в Україні та за її межами.

Причини смерті молодої гімнастки наразі не розголошуються. Керівництво університету та спортивна спільнота висловили глибокі співчуття рідним та близьким Єлизавети, зазначивши, що пам'ять про неї залишиться назавжди.

