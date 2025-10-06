Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Померла молода майстер спорту з художньої гімнастики з України

Померла молода майстер спорту з художньої гімнастики з України

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 14:02
Трагедія в українському спорті — померла молода гімнастка Хоровінкіна
Єлизавета Хоровінкіна після виступу. Фото: Facebook

Український спорт зазнав важкої втрати. На 21-му році життя пішла з життя гімнастка Єлизавета Хоровінкіна.

Дівчина родом із Чернігова, з раннього дитинства займалася художньою гімнастикою і вже встигла вибороти безліч нагород на національному та міжнародному рівні, повідомив на своїй сторінці у Facebook Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Реклама
Читайте також:

Єлизавета Хоровінкіна навчалася на кафедрі спортивних видів гімнастики. В університеті наголосили, що вона була світлою та доброю людиною, яка надихала оточення своєю щирістю та любов'ю до спорту.

Хоровінкіна почала займатися гімнастикою у віці чотирьох років. Завдяки таланту і дисципліні вона швидко прогресувала та стала однією з найперспективніших гімнасток свого регіону.

Хто така Єлизавета Хоровінкіна

У 2021 році спортсменці було надано звання "Майстер спорту України". В її колекції десятки медалей, кубків та грамот, завойованих на турнірах в Україні та за її межами.

Причини смерті молодої гімнастки наразі не розголошуються. Керівництво університету та спортивна спільнота висловили глибокі співчуття рідним та близьким Єлизавети, зазначивши, що пам'ять про неї залишиться назавжди.

Нагадаємо, син Олександра Усика продовжив спортивну династію та домігся вражаючих успіхів у дзюдо.

Ярослава Магучіх показала, де в Україні можна повністю розслабитися та відпочити від важких буднів.

Артем Мілевський відповів на запитання про те, чому не приєднався до української армії.

спорт Чернігів Гімнастика Художня гімнастика Єлизавета Хоровінкіна
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації