Ексгравець збірної України з регбіліга Гетьманов загинув у бою

У Харківській області загинув відомий спортсмен і майор КОРД
Уранці 5 жовтня під час стрілецького бою в Харківській області загинув начальник із проведення спеціальних операцій управління "КОРД" ГУ НП у Харківській області, майор поліції Микола Гетьманов.
Боєць, який став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення, виконував службове завдання в зоні підвищеного ризику, повідомив Telegram-канал ГУ Нацполіції Харківської області.
Побратими спробували евакуювати пораненого командира, проте врятувати його не вдалося. Микола Гетьманов помер від отриманих поранень. У поліції нагадали, що майор пройшов десятирічний шлях у "КОРДі", був досвідченим офіцером та одним із тих, хто формував стандарти підрозділу в умовах війни.
Що відомо про Миколу Гетьманова
До служби у спецпідрозділі Гетьманов професійно займався регбілігом. Він виступав за харківський клуб "Легіон XIII" і викликався в національну збірну України, залишаючись помітною фігурою в розвитку цього виду спорту в нас у країні.
Колеги відзначають, що він завжди демонстрував дисципліну, принциповість та готовність прикрити товариша. У Харківському управлінні підкреслили, що його внесок у безпеку регіону та захист мирних громадян залишиться частиною сучасної історії опору.
Повідомляється, що в захисника залишилися дружина та маленький син. Спільнота регбіліга, товариші по службі та жителі регіону висловлюють співчуття родині.
