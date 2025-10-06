Ексгравець збірної України з регбіліга Гетьманов загинув у бою

Микола Гетьманов під час служби в Нацполіції. Фото: Telegram

Уранці 5 жовтня під час стрілецького бою в Харківській області загинув начальник із проведення спеціальних операцій управління "КОРД" ГУ НП у Харківській області, майор поліції Микола Гетьманов.

Боєць, який став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення, виконував службове завдання в зоні підвищеного ризику, повідомив Telegram-канал ГУ Нацполіції Харківської області.

Побратими спробували евакуювати пораненого командира, проте врятувати його не вдалося. Микола Гетьманов помер від отриманих поранень. У поліції нагадали, що майор пройшов десятирічний шлях у "КОРДі", був досвідченим офіцером та одним із тих, хто формував стандарти підрозділу в умовах війни.

Микола Гетьманов у ЗСУ. Фото: Facebook

Що відомо про Миколу Гетьманова

До служби у спецпідрозділі Гетьманов професійно займався регбілігом. Він виступав за харківський клуб "Легіон XIII" і викликався в національну збірну України, залишаючись помітною фігурою в розвитку цього виду спорту в нас у країні.

Колеги відзначають, що він завжди демонстрував дисципліну, принциповість та готовність прикрити товариша. У Харківському управлінні підкреслили, що його внесок у безпеку регіону та захист мирних громадян залишиться частиною сучасної історії опору.

Повідомляється, що в захисника залишилися дружина та маленький син. Спільнота регбіліга, товариші по службі та жителі регіону висловлюють співчуття родині.

