У Металісті 1925 повідомили про загибель на війні батька їх футболіста

Загиблий український воїн Андрій Соловей. Фото: "Металіст 1925"

У харківський "Металіст 1925" надійшли погані новини з фронту. На війні загинув батько воротаря команди.

Про трагедію повідомила пресслужба "Металіста 1925".

Загинув батько футболіста клубу УПЛ

Харківський клуб повідомив, що загинув Андрій Соловей, який є батьком воротаря юнацької команди U-19 Максима Солов'я.

У "Металісті 1925" висловили співчуття родині військового.

Андрій Соловей служив у 225-му окремому штурмовому батальйоні ЗСУ, виконуючи бойові завдання в одних із найгарячіших точок України.

Повідомлення про загибель. Фото: "Металіст 1925"

Максим, якому 17 років, є перспективним воротарем. У нинішньому сезоні чемпіонату України U-19 він провів сім матчів, пропустивши дев'ять голів, але тричі зберігав ворота "сухими".

