У Металісті 1925 повідомили про загибель на війні батька їх футболіста

На війні загинув батько воротаря третього клубу УПЛ
У харківський "Металіст 1925" надійшли погані новини з фронту. На війні загинув батько воротаря команди.
Про трагедію повідомила пресслужба "Металіста 1925".
Загинув батько футболіста клубу УПЛ
Харківський клуб повідомив, що загинув Андрій Соловей, який є батьком воротаря юнацької команди U-19 Максима Солов'я.
У "Металісті 1925" висловили співчуття родині військового.
Андрій Соловей служив у 225-му окремому штурмовому батальйоні ЗСУ, виконуючи бойові завдання в одних із найгарячіших точок України.
Максим, якому 17 років, є перспективним воротарем. У нинішньому сезоні чемпіонату України U-19 він провів сім матчів, пропустивши дев'ять голів, але тричі зберігав ворота "сухими".
