В Металлисте 1925 сообщили о гибели на войне отца их футболиста

На войне погиб отец вратаря третьего клуба УПЛ
В харьковский "Металлист 1925" поступили плохие новости из фронта. На войне погиб отец вратаря команды.
О трагедии сообщила пресс-служба "Металлиста 1925".
Харьковский клуб сообщил, что погиб Андрей Соловей, который является отцом вратаря юношеской команды U-19 Максима Соловья.
В "Металлисте 1925" выразили соболезнования семье военного.
Андрей Соловей служил в 225-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ, выполняя боевые задачи в одних из самых горячих точек Украины.
Максим, которому 17 лет, является перспективным вратарем. В нынешнем сезоне чемпионата Украины U-19 он провел семь матчей, пропустив девять голов, но трижды сохранял ворота "сухими".
