Главная Спорт На войне погиб отец вратаря третьего клуба УПЛ

На войне погиб отец вратаря третьего клуба УПЛ

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 19:10
В Металлисте 1925 сообщили о гибели на войне отца их футболиста
Погибший украинский воин Андрей Соловей. Фото: "Металлист 1925"

В харьковский "Металлист 1925" поступили плохие новости из фронта. На войне погиб отец вратаря команды.

О трагедии сообщила пресс-служба "Металлиста 1925".

Погиб отец футболиста клуба УПЛ

Харьковский клуб сообщил, что погиб Андрей Соловей, который является отцом вратаря юношеской команды U-19 Максима Соловья.

В "Металлисте 1925" выразили соболезнования семье военного.

Андрей Соловей служил в 225-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ, выполняя боевые задачи в одних из самых горячих точек Украины.

Погиб отец футболиста Металлиста 1925
Сообщение о гибели. Фото: "Металлист 1925"

Максим, которому 17 лет, является перспективным вратарем. В нынешнем сезоне чемпионата Украины U-19 он провел семь матчей, пропустив девять голов, но трижды сохранял ворота "сухими".

война футбол УПЛ ФК Металлист 1925 погибшие
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
