Писториус сказал, когда Германия будет сбивать дроны РФ
На фронте погиб известный украинский спортсмен и воин

На фронте погиб известный украинский спортсмен и воин

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 13:45
На фронте погиб кандидаты в Мастера спорта Антон Болдырев
Похороны Антона Болдырева. Фото: facebook.com/ShostkaNews.com.ua

После начала полномасштабного вторжения многие украинские спортсмены взяли оружие, чтобы защищать свою страну. В ряду таких героев был шахматист Антон Болдырев.

Осенью 2025 года бывший спортсмен получил на фронте травмы, которые оказались несовместимы с жизнью, сообщила Федерация шахмат Украины.

Читайте также:

Антон Болдырев присоединился к Вооруженным силам Украины летом 2022 года. Он стал командиром взвода и носил звание старшего лейтенанта, участвуя в боевых операциях в Донецкой области. 

Как погиб украинский герой

Молодой военнослужащий принял свой последний бой 20 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания в населенном пункте Заречное Краматорского района. Это удар для всего шахматного и спортивного сообщества страны.

В гражданской жизни Болдырев активно занимался шахматами. Он получил звание кандидата в мастера спорта, выступал в турнирах и был одним из заметных игроков в украинских шахматных кругах.

"В Шостке похоронили старшего лейтенанта ВСУ, командира взвода Антона Болдырева. Он был известным в Украине шахматным любителем, кандидатом в мастера спорта. Хотя больших высот не достиг, безгранично любил шахматы и до войны активно играл", — отметила Федерация шахмат Украины. 

Напомним, в день рождения президента УАФ Андрея Шевченко мы рассказываем малоизвестные факты о его карьере. 

Тренер "Динамо" Александр Шовковский может досрочно покинуть клуб — известно условие для продолжения работы. 

В карьере Михаила Мудрика могут произойти изменения, его юристы уже работают над этим. 

спорт Шахматы Спортсмены в ВСУ война в Украине Антон Болдырев
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
