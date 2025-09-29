На фронте погиб кандидаты в Мастера спорта Антон Болдырев

Похороны Антона Болдырева. Фото: facebook.com/ShostkaNews.com.ua

После начала полномасштабного вторжения многие украинские спортсмены взяли оружие, чтобы защищать свою страну. В ряду таких героев был шахматист Антон Болдырев.

Осенью 2025 года бывший спортсмен получил на фронте травмы, которые оказались несовместимы с жизнью, сообщила Федерация шахмат Украины.

Антон Болдырев присоединился к Вооруженным силам Украины летом 2022 года. Он стал командиром взвода и носил звание старшего лейтенанта, участвуя в боевых операциях в Донецкой области.

Как погиб украинский герой

Молодой военнослужащий принял свой последний бой 20 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания в населенном пункте Заречное Краматорского района. Это удар для всего шахматного и спортивного сообщества страны.

В гражданской жизни Болдырев активно занимался шахматами. Он получил звание кандидата в мастера спорта, выступал в турнирах и был одним из заметных игроков в украинских шахматных кругах.

"В Шостке похоронили старшего лейтенанта ВСУ, командира взвода Антона Болдырева. Он был известным в Украине шахматным любителем, кандидатом в мастера спорта. Хотя больших высот не достиг, безгранично любил шахматы и до войны активно играл", — отметила Федерация шахмат Украины.

