Тренер команды Игр непокоренных Тарас Шпук погиб на фронте

Во время выполнения боевого задания 17 сентября 2025 года погиб украинский военный и тренер ветеранских сборных Тарас Шпук. Ему было 34 года.

До начала войны Шпук занимался сверхмарафонским бегом и поддерживал "Прикарпатье" из Ивано-Франковска, сообщает Sport.ua.

В мирное время Тарас Шпук активно участвовал в спортивной жизни. Он представлял Украину на трейловых стартах и горных марафонах, а позже стал тренером команд Игры непокоренных и Warrior Games. Его энергия и дисциплина помогали ветеранам восстанавливаться после ранений и возвращаться к активной жизни.

Он также работал в фонде "Вернись живым", где занимался развитием ветеранского направления и поддержкой спортсменов. Благодаря его усилиям украинская сборная получила возможность выступать на международных турнирах и демонстрировать силу духа перед всем миром.

Что известно о Тарасе Шпуке

С 2014 года он служил в армии, сначала в добровольческом батальоне, а позже — в военной разведке. Одновременно он развивал ветеранский спорт, организовывал тренировки и помогал адаптироваться спортсменам с инвалидностью. Его проект по развитию баскетбола и регби на колясках стал знаковым для Украины.

Тарас был не только тренером, но и символом настойчивости. Его называли человеком с настоящим спортивным характером, который умел вдохновлять других и показывать пример стойкости.

