Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок
Головна Спорт На фронті загинув відомий український спортсмен та воїн ЗСУ

На фронті загинув відомий український спортсмен та воїн ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 15:01
Тренер команди Ігор нескорених Тарас Шпук загинув на фронті
Тарас Шпук в армії. Фото: Facebook

Під час виконання бойового завдання 17 вересня 2025 року загинув український військовий та тренер ветеранських збірних Тарас Шпук. Йому було 34 роки.

До початку війни Шпук займався надмарафонським бігом та підтримував "Прикарпаття" з Івано-Франківська, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

У мирний час Тарас Шпук брав активну участь у спортивному житті. Він представляв Україну на трейлових стартах та гірських марафонах, а пізніше став тренером команд Ігри нескорених та Warrior Games. Його енергія та дисципліна допомагали ветеранам відновлюватися після поранень і повертатися до активного життя.

Тарас Шпук
Тарас Шпук у мирному житті. Фото: Facebook

Він також працював у фонді "Повернись живим", де опікувався розвитком ветеранського напряму та підтримкою спортсменів. Завдяки його зусиллям українська збірна отримала можливість виступати на міжнародних турнірах та демонструвати силу духу перед усім світом.

Що відомо про Тараса Шпука

З 2014 року він служив в армії, спочатку в добровольчому батальйоні, а пізніше — у військовій розвідці. Одночасно він розвивав ветеранський спорт, організовував тренування та допомагав адаптуватися спортсменам з інвалідністю. Його проєкт із розвитку баскетболу та регбі на візках став знаковим для України.

Тарас був не лише тренером, а й символом наполегливості. Його називали людиною зі справжнім спортивним характером, яка вміла надихати інших та показувати приклад стійкості.

Нагадаємо, в інтернет стався витік даних про переможця церемонії нагородження "Золотий м'яч-2025".

Раніше стало відомо про те, що у київського "Динамо" з'явився шанс повернутися в Лігу Європи.

спорт футбол Спортсмени у ЗСУ війна в Україні Ігри нескорених
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
