Головна Спорт На фронті загинув відомий український спортсмен та воїн

На фронті загинув відомий український спортсмен та воїн

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 13:45
На фронті загинув кандидати в Майстри спорту Антон Болдирєв
Похорон Антона Болдирєва. Фото: facebook.com/ShostkaNews.com.ua

Після початку повномасштабного вторгнення багато українських спортсменів взяли зброю, щоб захищати свою країну. Серед таких героїв був шахіст Антон Болдирєв.

Восени 2025 року колишній спортсмен дістав на фронті травми, які виявилися несумісними з життям, повідомила Федерація шахів України.

Читайте також:

Антон Болдирєв приєднався до Збройних сил України влітку 2022 року. Він став командиром взводу та мав звання старшого лейтенанта, беручи участь у бойових операціях у Донецькій області.

Як загинув український герой

Молодий військовослужбовець прийняв свій останній бій 20 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Зарічне Краматорського району. Це удар для всієї шахової та спортивної спільноти країни.

У цивільному житті Болдирєв активно займався шахами. Він отримав звання кандидата в майстри спорту, виступав у турнірах і був одним із помітних гравців в українських шахових колах.

"У Шостці поховали старшого лейтенанта ЗСУ, командира взводу Антона Болдирєва. Він був відомим в Україні шаховим аматором, кандидатом у майстри спорту. Хоча великих висот не досяг, безмежно любив шахи й до війни активно грав", — зазначила Федерація шахів України.

спорт Шахи Спортсмени у ЗСУ війна в Україні Антон Болдирєв
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
