Главная Спорт В Харьковской области погиб известный спортсмен и майор КОРД

В Харьковской области погиб известный спортсмен и майор КОРД

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 12:31
Экс-игрок сборной Украины по регбилигу Гетьманов погиб в бою
Николай Гетманов во время службы в Нацполиции. Фото: Telegram

Утром 5 октября в ходе стрелкового боя в Харьковской области погиб начальник по проведению специальных операций управления "КОРД" ГУ НП в Харьковской области, майор полиции Николай Гетманов.

Боец, вставший на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения, выполнял служебное задание в зоне повышенного риска, сообщил Telegram-канал ГУ Нацполиции Харьковской области. 

Побратимы попытались эвакуировать раненого командира, однако спасти его не удалось. Николай Гетманов скончался от полученных ранений. В полиции напомнили, что майор прошел десятилетний путь в "КОРДе", был опытным офицером и одним из тех, кто формировал стандарты подразделения в условиях войны. 

Николай Гетьманов
Николай Гетманов в ВСУ. Фото: Facebook

Что известно о Николае Гетманове

До службы в спецподразделении Гетманов профессионально занимался регби-лигу. Он выступал за харьковский клуб "Легион XIII" и вызывался в национальную сборную Украины, оставаясь заметной фигурой в развитии этого вида спорта у нас в стране.

Коллеги отмечают, что он всегда демонстрировал дисциплину, принципиальность и готовность прикрыть товарища. В Харьковском управлении подчеркнули, что его вклад в безопасность региона и защиты мирных граждан останется частью современной истории сопротивления.

Сообщается, что у защитника остались жена и маленький сын. Сообщество регби-лиги, сослуживцы и жители региона выражают соболезнования семье.  

спорт Харьковская область Спортсмены в ВСУ война в Украине регби
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
