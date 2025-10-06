Экс-игрок сборной Украины по регбилигу Гетьманов погиб в бою

Николай Гетманов во время службы в Нацполиции. Фото: Telegram

Утром 5 октября в ходе стрелкового боя в Харьковской области погиб начальник по проведению специальных операций управления "КОРД" ГУ НП в Харьковской области, майор полиции Николай Гетманов.

Боец, вставший на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения, выполнял служебное задание в зоне повышенного риска, сообщил Telegram-канал ГУ Нацполиции Харьковской области.

Побратимы попытались эвакуировать раненого командира, однако спасти его не удалось. Николай Гетманов скончался от полученных ранений. В полиции напомнили, что майор прошел десятилетний путь в "КОРДе", был опытным офицером и одним из тех, кто формировал стандарты подразделения в условиях войны.

Николай Гетманов в ВСУ. Фото: Facebook

Что известно о Николае Гетманове

До службы в спецподразделении Гетманов профессионально занимался регби-лигу. Он выступал за харьковский клуб "Легион XIII" и вызывался в национальную сборную Украины, оставаясь заметной фигурой в развитии этого вида спорта у нас в стране.

Коллеги отмечают, что он всегда демонстрировал дисциплину, принципиальность и готовность прикрыть товарища. В Харьковском управлении подчеркнули, что его вклад в безопасность региона и защиты мирных граждан останется частью современной истории сопротивления.

Сообщается, что у защитника остались жена и маленький сын. Сообщество регби-лиги, сослуживцы и жители региона выражают соболезнования семье.

