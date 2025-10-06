Відео
Як дубль Блохіна змінив долю Динамо та всієї України

Як дубль Блохіна змінив долю Динамо та всієї України

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 17:03
Як Блохін змусив Європу схилитися перед Динамо
Олег Блохін (ліворуч) обігрує суперника. Фото: УНІАН

Рівно 50 років тому київське "Динамо" здійснило одне з найгучніших чудес в історії європейського футболу. Осіннього вечора у Києві команда Валерія Лобановського перемогла мюнхенську "Баварію" та завоювала Суперкубок УЄФА — трофей, за який боролися чемпіони континенту.

Вирішальна зустріч відбулася на Республіканському стадіоні, нагадує портал Новини.LIVE.

На той час "Динамо" вже було не просто командою. Це була лабораторія швидкості, дисципліни та точності. Після мінімальної перемоги в першому матчі в Мюнхені (1:0) кияни вдома добили суперника, а головним героєм вечора став Олег Блохін.

Олег Блохин
Олег Блохін під час ігрової кар'єри. Фото: УНІАН

Легендарний нападник забив двічі, вразивши ворота Зеппа Маєра та змусивши "Баварію" схилити голову. Ці голи стали не тільки частиною футбольної історії, а й символом того, що радянський, а за духом — український футбол здатен підкорювати Європу. Відтоді цей вечір увійшов у літопис як тріумф сили, волі та інтелекту.

Олег Блохин
Олег Блохін як тренер збірної України. Фото: УНІАН

Як Блохін став обличчям українського футболу

Матч із "Баварією" виявився точкою, де народився міф про Блохіна. Він втілив у собі все, чим було велике київське "Динамо" Лобановського: швидкість, холодний розум та пристрасть. Його удари, його ривки, його холоднокровність — усе це стало частиною національної гордості.

Олег Блохин
Олег Блохін на урядовому прийомі. Фото: УНІАН

Що було далі

Олег Блохін став першим українцем, який отримав "Золотий м'яч" — нагороду найкращому футболісту Європи. Він провів понад 430 матчів за "Динамо" і забив понад 200 м'ячів, ставши символом епохи та живим доказом того, що з українським серцем можна підкорити будь-яку вершину.

спорт СРСР футбол Олег Блохін Динамо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
