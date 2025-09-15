Видео
Главная Спорт Манчестер Юнайтед нацелился на полузащитника сборной Украины

Манчестер Юнайтед нацелился на полузащитника сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 12:31
Манчестер Юнайтед нацелился на трансфер Ярмолюка из Брентфорда
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

На старте нового сезона "Манчестер Юнайтед" снова начал играть не лучшим образом. Клуб в четырех турах АПЛ набрал лишь четыре балла и нуждается в усилении в январе.

Зимней покупкой "Красных дьяволов" может стать полузащитник "Брентфорда" и сборной Украины Егор Ярмолюк, сообщили в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital".

По словам журналиста Владимира Зверова, "Манчестер Юнайтед" проявляет серьезный интерес к Ярмолюку. В 21-летнем украинце видят решением проблем "дьяволов" в опорной зоне, где команде не хватает стабильности.

"Брентфорд" готов продать футболиста, но только за сумму от 34 млн евро.

Ярмолюк — воспитанник "Днепра-1", который присоединился к "Брентфорду" в 2022 году за 1,5 млн евро, имеет действующий контракт с англичанами до 2031 года.

В сезоне 2025/2026 он сыграл пять матчей, выходя в основном составе. Результативными действиями не отметился.

футбол Манчестер Юнайтед Футбол трансферы Егор Ярмолюк Брентфорд
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
