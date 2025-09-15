Манчестер Юнайтед націлився на трансфер Ярмолюка з Брентфорда

Гравці збірної України. Фото: УАФ

На старті нового сезону "Манчестер Юнайтед" знову почав грати не найкращим чином. Клуб у чотирьох турах АПЛ набрав лише чотири бали та потребує підсилення в січні.

Зимовою покупкою "Червоних дияволів" може стати півзахисник "Брентфорду" та збірної України Єгор Ярмолюк, повідомили в ефірі "ПРОФУТБОЛ Digital".

Реклама

Читайте також:

В Манчестер переїде гравець збірної України

За словами журналіста Володимира Звєрова, "Манчестер Юнайтед" виявляє серйозний інтерес до Ярмолюка. У 21-річному українцеві бачать вирішенням проблем "дияволів" в опорній зоні, де команді бракує стабільності.

"Брентфорд" готовий продати футболіста, але лише за суму від 34 млн євро.

Ярмолюк — вихованець "Дніпра-1", який приєднався до "Брентфорда" в 2022 році за 1,5 млн євро, має чинний контракт з англійцями до 2031 року.

У сезоні 2025/2026 він зіграв п'ять матчів, виходячи в основному складі. Результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду визначився з головною метою перед завершенням кар'єри.

Хавбек збірної України Віктор Циганков змарнував можливість підписати контракт із клубом з АПЛ.