Манчестер Юнайтед націлився на трансфер Ярмолюка з Брентфорда

Манчестер Юнайтед націлився на півзахисника збірної України
На старті нового сезону "Манчестер Юнайтед" знову почав грати не найкращим чином. Клуб у чотирьох турах АПЛ набрав лише чотири бали та потребує підсилення в січні.
Зимовою покупкою "Червоних дияволів" може стати півзахисник "Брентфорду" та збірної України Єгор Ярмолюк, повідомили в ефірі "ПРОФУТБОЛ Digital".
В Манчестер переїде гравець збірної України
За словами журналіста Володимира Звєрова, "Манчестер Юнайтед" виявляє серйозний інтерес до Ярмолюка. У 21-річному українцеві бачать вирішенням проблем "дияволів" в опорній зоні, де команді бракує стабільності.
"Брентфорд" готовий продати футболіста, але лише за суму від 34 млн євро.
Ярмолюк — вихованець "Дніпра-1", який приєднався до "Брентфорда" в 2022 році за 1,5 млн євро, має чинний контракт з англійцями до 2031 року.
У сезоні 2025/2026 він зіграв п'ять матчів, виходячи в основному складі. Результативними діями не відзначився.
