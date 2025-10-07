Челсі націлився на Єгора Ярмолюка — українець у полі зору вже трьох грандів АПЛ

Єгор Ярмолюк. Фото: "Брентфорд"

Український півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк проводить хороший сезон в команді. Про інтерес до футболіста говорять в "Манчестер Юнайтед" та в "Тоттенгемі".

За інформацією порталу teamTALK, Ярмолюком зацікавився ще один топовий клуб АПЛ.

Ярмолюк може стати "синім"

Наразі відомо, що у підписанні українського півзахисника зацікавлений лондонський "Челсі". Керівництво клубу готове конкурувати з "Тоттенгемом" та "Манчестер Юнайтед" за 21-річного хавбека.

Натомість "Брентфорд" не планує відпускати Ярмолюка в зимове вікно і готовий продати його лише наступного літа за 34 млн євро.

У сезоні 2025/2026 українець провів дев'ять матчів, віддавши один асист.

Тренер "Тоттенгема" Томас Франк був тією людиною, яка тренувала "Брентфорд" і першим поставила Ярмолюка в склад.

Ярмолюк перейшов до "Брентфорда" з "Дніпро-1" у 2022-му за 1,5 млн євро та став одним із найперспективніших талантів АПЛ.

