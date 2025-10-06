Моурінью оцінив гру Трубіна після матчу з Порту

Жозе Моурінью під час поєдинку "Бенфіки". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью прокоментував нічию своєї команди з "Порту" у восьмому турі чемпіонату Португалії. Матч завершився без забитих м'ячів 0:0, але викликав великий інтерес до дій воротаря збірної України Анатолія Трубіна.

Слова Моурінью про голкіпера здивували багатьох уболівальників, повідомляє A Bola.

Португальське дербі видалося напруженим і тактично щільним. "Бенфіка" грала другим номером, намагаючись нейтралізувати сильні сторони суперника, тоді як "Порту" активно володів м'ячем, але не зумів створити жодного реального моменту біля воріт Трубіна. Сам українець за весь матч практично не вступав у гру.

Моурінью обрав обережну стратегію, віддавши перевагу позиційній обороні. У центрі поля ключову роль зіграли Павлідіс та Судаков, які повністю перекрили лінії передач. Це дозволило "Бенфіці" стримувати атаки "Порту" і не давати простору їхнім нападникам.

Голкіпер Анатолій Трубін. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Як Моурінью оцінив дії Трубіна

Після матчу Моурінью підкреслив, що результат став відображенням командної дисципліни, а не роботи окремих футболістів. Він зазначив, що Трубін фактично залишився без діла, але це не привід для критики чи похвали.

"У Родріго був один момент, але навіть якби на воротах замість Трубіна стояв я, результат був би тим самим. Команда зіграла дуже організовано, без помилок у позиціях і без втрат концентрації. Трубін не вступав у гру, бо суперник не мав жодного небезпечного моменту. Це приклад дорослого, стратегічного футболу", — розповів Моурінью.

