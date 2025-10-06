Відео
Головна Спорт Сабо назвав винуватця поразки Шахтаря від ЛНЗ

Сабо назвав винуватця поразки Шахтаря від ЛНЗ

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 09:35
Сабо розкритикував заявку Реброва у збірній України
Гравці "Шахтаря" перед грою з ЛНЗ. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо прокоментував сенсаційну поразку донецького "Шахтаря" від черкаського ЛНЗ у матчі восьмого туру УПЛ. На думку експерта, підсумок 0:3 став не просто випадковістю, а закономірним результатом хаосу в обороні та недооцінки суперника.

Сабо зазначив, що після другого пропущеного м'яча "гірники" перестали демонструвати характер та фактично змирилися з поразкою, повідомляє "Український футбол".

Йожеф Сабо підкреслив, що фізична форма команди не викликає сумнівів. Справа саме у ставленні до гри та концентрації на полі. Окрему увагу тренер приділив обороні донецької команди. За його словами, ключові захисники, включно з Миколою Матвієнком, грають без належної самовіддачі та часто втрачають концентрацію в простих епізодах.

Николай Матвиенко
Микола Матвієнко з м'ячем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Сабо нагадав, що на рівні збірної такі помилки неприпустимі, і здивувався, що деяких гравців продовжують викликати в національну команду.

Головна проблема — недооцінка суперника

На думку фахівця, донецький клуб занадто самовпевнено підійшов до зустрічі з ЛНЗ, за що й поплатився. Сабо підкреслив, що команді Арди Турана бракує дисципліни в захисті, а також психологічної стійкості після пропущених м'ячів.

Насамкінець Йожеф Сабо додав, що фізична втома не є виправданням: "Це не фізика, а ставлення. Вони просто вийшли з думкою, що перемога прийде сама собою. Так у футболі не буває. ЛНЗ покарав "Шахтар" за безпечність. Єдиний, хто мені сподобався — їхній новий нападник. Він старався, але один нічого змінити не міг".

Нагадаємо, Артем Мілевський здивував уболівальників висловлюванням про мобілізацію.

Син Олександра Усика домігся перших серйозних успіхів у спорті, але це не бокс.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх показала, як і де відновлюється після складного сезону.

футбол Збірна України з футболу ФК Шахтар Сергій Ребров Микола Матвієнко Йожеф Сабо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
