Сабо розкритикував заявку Реброва у збірній України

Гравці "Шахтаря" перед грою з ЛНЗ. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо прокоментував сенсаційну поразку донецького "Шахтаря" від черкаського ЛНЗ у матчі восьмого туру УПЛ. На думку експерта, підсумок 0:3 став не просто випадковістю, а закономірним результатом хаосу в обороні та недооцінки суперника.

Сабо зазначив, що після другого пропущеного м'яча "гірники" перестали демонструвати характер та фактично змирилися з поразкою, повідомляє "Український футбол".

Йожеф Сабо підкреслив, що фізична форма команди не викликає сумнівів. Справа саме у ставленні до гри та концентрації на полі. Окрему увагу тренер приділив обороні донецької команди. За його словами, ключові захисники, включно з Миколою Матвієнком, грають без належної самовіддачі та часто втрачають концентрацію в простих епізодах.

Микола Матвієнко з м'ячем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Сабо нагадав, що на рівні збірної такі помилки неприпустимі, і здивувався, що деяких гравців продовжують викликати в національну команду.

Головна проблема — недооцінка суперника

На думку фахівця, донецький клуб занадто самовпевнено підійшов до зустрічі з ЛНЗ, за що й поплатився. Сабо підкреслив, що команді Арди Турана бракує дисципліни в захисті, а також психологічної стійкості після пропущених м'ячів.

Насамкінець Йожеф Сабо додав, що фізична втома не є виправданням: "Це не фізика, а ставлення. Вони просто вийшли з думкою, що перемога прийде сама собою. Так у футболі не буває. ЛНЗ покарав "Шахтар" за безпечність. Єдиний, хто мені сподобався — їхній новий нападник. Він старався, але один нічого змінити не міг".

