Главная Спорт Сабо назвал виновника поражения Шахтера от ЛНЗ

Сабо назвал виновника поражения Шахтера от ЛНЗ

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 09:35
Сабо раскритиковал заявку Реброва в сборной Украины
Игроки "Шахтера" перед игрой с ЛНЗ. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал сенсационное поражение донецкого "Шахтера" от черкасского ЛНЗ в матче восьмого тура УПЛ. По мнению эксперта, итог 0:3 стал не просто случайностью, а закономерным результатом хаоса в обороне и недооценки соперника.

Сабо отметил, что после второго пропущенного мяча "горняки" перестали демонстрировать характер и фактически смирились с поражением, сообщает "Украинский футбол".

Читайте также:

Йожеф Сабо подчеркнул, что физическая форма команды не вызывает сомнений. Дело именно в отношении к игре и концентрации на поле. Отдельное внимание тренер уделил обороне донецкой команды. По его словам, ключевые защитники, включая Николая Матвиенко, играют без должной самоотдачи и часто теряют концентрацию в простых эпизодах. 

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко с мячом. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Сабо напомнил, что на уровне сборной такие ошибки недопустимы, и удивился, что некоторых игроков продолжают вызывать в национальную команду.

Главная проблема — недооценка соперника

По мнению специалиста, донецкий клуб слишком самоуверенно подошел к встрече с ЛНЗ, за что и поплатился. Сабо подчеркнул, что команде Арды Турана не хватает дисциплины в защите, а также психологической устойчивости после пропущенных мячей.

В заключение Йожеф Сабо добавил, что физическая усталость не является оправданием: "Это не физика, а отношение. Они просто вышли с мыслью, что победа придет сама собой. Так в футболе не бывает. ЛНЗ наказал "Шахтер" за беспечность. Единственный, кто мне понравился — их новый нападающий. Он старался, но один ничего изменить не мог".

Напомним, Артем Милевский удивил болельщиков высказыванием о мобилизации

Сын Александра Усика добился первых серьезных успехов в спорте, но это не бокс. 

Легкоатлетка Ярослава Магучих показала, как и где восстанавливается после сложного сезона. 

футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Сергей Ребров Николай Матвиенко Йожеф Сабо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
