Караваев вступил в конфликт с фанатом после матча Динамо — Металлист 1925

Александр Караваев. Фото: "Динамо"

В восьмом туре УПЛ киевское "Динамо" сыграло вничью с харьковским "Металлистом 1925". Для столичного клуба это пятый подряд матч без побед.

После игры у защитника "Динамо" Александра Караваева возник конфликт с болельщиком, сообщил портал "Трибуна".

Конфликт Караваева с фанатом

Сперва в сети появилось видео, на котором зафиксирована лишь часть диалога. Караваев ответил фанату:

"Чего ты не идешь играть в футбол? С шести лет, чего ты не идешь? Закрой рот!" — сказал Александр.

Один из болельщиков рассказал подробнее об инциденте. Караваев, как обычно, подошел к трибунам давать автографы и фотографироваться, но один из болельщиков начал агрессивно оскорблять игроков, назвав их "инвалидами" и "д*******ми".

После слов об "инвалидах" Караваев разразился тирадой, развернулся и пошел в раздевалку. Дети, которые ждали фото, были в шоке, ведь футболист просто ушел.

