Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Караваев поссорился с болельщиками Динамо — видео

Караваев поссорился с болельщиками Динамо — видео

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 06:30
Караваев вступил в конфликт с фанатом после матча Динамо — Металлист 1925
Александр Караваев. Фото: "Динамо"

В восьмом туре УПЛ киевское "Динамо" сыграло вничью с харьковским "Металлистом 1925". Для столичного клуба это пятый подряд матч без побед.

После игры у защитника "Динамо" Александра Караваева возник конфликт с болельщиком, сообщил портал "Трибуна".

Реклама
Читайте также:

Конфликт Караваева с фанатом

Сперва в сети появилось видео, на котором зафиксирована лишь часть диалога. Караваев ответил фанату:

"Чего ты не идешь играть в футбол? С шести лет, чего ты не идешь? Закрой рот!" — сказал Александр.

Один из болельщиков рассказал подробнее об инциденте. Караваев, как обычно, подошел к трибунам давать автографы и фотографироваться, но один из болельщиков начал агрессивно оскорблять игроков, назвав их "инвалидами" и "д*******ми".

После слов об "инвалидах" Караваев разразился тирадой, развернулся и пошел в раздевалку. Дети, которые ждали фото, были в шоке, ведь футболист просто ушел.

Напомним, Артем Милевский рассказал, что у него есть бронирование от мобилизации.

Бывший футболист сборной Грузии Каха Каладзе снова занял должность мэра в Грузии.

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич планирует купить тренировочную базу в "Днепре".

футбол конфликт Динамо Александр Караваев болельщики
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации