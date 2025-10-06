Караваєв вступив у конфлікт з фанатом після матчу Динамо — Металіст 1925

Олександр Караваєв. Фото: "Динамо"

У восьмому турі УПЛ київське "Динамо" зіграло внічию з харківським "Металістом 1925". Для столичного клубу це п'ятий підряд матч без перемог.

Після гри у захисника "Динамо" Олександра Караваєва виник конфлікт з уболівальником, повідомив портал "Трибуна".

Конфлікт Караваєва з фанатом

Спершу в мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано лише частину діалогу. Караваєв відповідає фанату:

"Чого ти не йдеш грати в футбол? З шести років, чого ти не йдеш? Закрий рота!" — сказав Олександр.

Один з уболівальників розповів детальніше про інцидент. Караваєв, як зазвичай, підійшов до трибун давати автографи та фотографуватися, але один з уболівальників почав агресивно ображати гравців, назвавши їх "інвалідами" та "д*******ми".

Після слів про "інвалідів" Караваєв вибухнув тирадою, розвернувся і пішов до роздягальні. Діти, які чекали на фото, були в шоці, адже футболіст просто пішов.

