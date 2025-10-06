Караваєв вступив у конфлікт з фанатом після матчу Динамо — Металіст 1925

Караваєв посварився з уболівальниками Динамо — відео
У восьмому турі УПЛ київське "Динамо" зіграло внічию з харківським "Металістом 1925". Для столичного клубу це п'ятий підряд матч без перемог.
Після гри у захисника "Динамо" Олександра Караваєва виник конфлікт з уболівальником, повідомив портал "Трибуна".
Конфлікт Караваєва з фанатом
Спершу в мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано лише частину діалогу. Караваєв відповідає фанату:
"Чого ти не йдеш грати в футбол? З шести років, чого ти не йдеш? Закрий рота!" — сказав Олександр.
Один з уболівальників розповів детальніше про інцидент. Караваєв, як зазвичай, підійшов до трибун давати автографи та фотографуватися, але один з уболівальників почав агресивно ображати гравців, назвавши їх "інвалідами" та "д*******ми".
Після слів про "інвалідів" Караваєв вибухнув тирадою, розвернувся і пішов до роздягальні. Діти, які чекали на фото, були в шоці, адже футболіст просто пішов.
Нагадаємо, Артем Мілевський розповів, що у нього є бронювання від мобілізації.
Колишній футболіст збірної Грузії Каха Каладзе знову посів посаду мера в Грузії.
Президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич планує купити тренувальну базу у "Дніпрі".
Читайте Новини.LIVE!