Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Моуринью сделал неоднозначное заявление об игре Трубина

Моуринью сделал неоднозначное заявление об игре Трубина

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 13:31
Моуринью оценил игру Трубина после матча с Порту
Жозе Моуринью во время поединка "Бенфики". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал ничью своей команды с "Порту" в восьмом туре чемпионата Португалии. Матч завершился без забитых мячей 0:0, но вызвал большой интерес к действиям вратаря сборной Украины Анатолия Трубина.

Слова Моуринью о голкипере удивили многих болельщиков, сообщает A Bola

Реклама
Читайте также:

Португальское дерби выдалось напряженным и тактически плотным. "Бенфика" играла вторым номером, стараясь нейтрализовать сильные стороны соперника, тогда как "Порту" активно владел мячом, но не сумел создать ни одного реального момента у ворот Трубина. Сам украинец за весь матч практически не вступал в игру. 

Моуринью выбрал осторожную стратегию, отдав предпочтение позиционной обороне. В центре поля ключевую роль сыграли Павлидис и Судаков, полностью перекрывшие линии передач. Это позволило "Бенфике" сдерживать атаки "Порту" и не давать пространства их нападающим. 

Анатолий Трубин
Голкипер Анатолий Трубин. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Как Моуринью оценил действия Трубина

После матча Моуринью подчеркнул, что результат стал отражением командной дисциплины, а не работы отдельных футболистов. Он отметил, что Трубин фактически остался без дела, но это не повод для критики или похвалы.

"У Родриго был один момент, но даже если бы на воротах вместо Трубина стоял я, результат был бы тем же. Команда сыграла очень организованно, без ошибок в позициях и без потерь концентрации. Трубин не вступал в игру, потому что соперник не имел ни одного опасного момента. Это пример взрослого, стратегического футбола", — рассказал Моуринью. 

Напомним, один из сыновей Александра Усика уже добился впечатляющих успехов в дзюдо. 

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский ответил на вопрос о собственной мобилизации. 

спорт футбол Бенфика Анатолий Трубин Жозе Моуринью
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации