Моуринью оценил игру Трубина после матча с Порту

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал ничью своей команды с "Порту" в восьмом туре чемпионата Португалии. Матч завершился без забитых мячей 0:0, но вызвал большой интерес к действиям вратаря сборной Украины Анатолия Трубина.

Слова Моуринью о голкипере удивили многих болельщиков, сообщает A Bola.

Португальское дерби выдалось напряженным и тактически плотным. "Бенфика" играла вторым номером, стараясь нейтрализовать сильные стороны соперника, тогда как "Порту" активно владел мячом, но не сумел создать ни одного реального момента у ворот Трубина. Сам украинец за весь матч практически не вступал в игру.

Моуринью выбрал осторожную стратегию, отдав предпочтение позиционной обороне. В центре поля ключевую роль сыграли Павлидис и Судаков, полностью перекрывшие линии передач. Это позволило "Бенфике" сдерживать атаки "Порту" и не давать пространства их нападающим.

Как Моуринью оценил действия Трубина

После матча Моуринью подчеркнул, что результат стал отражением командной дисциплины, а не работы отдельных футболистов. Он отметил, что Трубин фактически остался без дела, но это не повод для критики или похвалы.

"У Родриго был один момент, но даже если бы на воротах вместо Трубина стоял я, результат был бы тем же. Команда сыграла очень организованно, без ошибок в позициях и без потерь концентрации. Трубин не вступал в игру, потому что соперник не имел ни одного опасного момента. Это пример взрослого, стратегического футбола", — рассказал Моуринью.

