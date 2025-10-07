Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик пояснив, чому бере участь у реставрації музею Шухевича

Усик пояснив, чому бере участь у реставрації музею Шухевича

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 13:31
Усик назвав причину участі у відновленні музею Шухевича
Олександр Усик після футбольного матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик нещодавно проявив активну громадянську позицію. Спортсмен активно долучився до відновлення музею Романа Шухевича у Львові, зруйнованого в січні 2024 року внаслідок атаки дронів.

Усик передав свої боксерські рукавички для майбутнього благодійного аукціону, щоб привернути увагу та кошти до відновлювальних робіт, повідомляє Львівська міська рада.

Реклама
Читайте також:

Спортсмен зробив фінансову пожертву в розмірі 100 000 гривень саме на ремонт та реставрацію музейного простору та експозицій. Це була частина його особистої ініціативи підтримати культурну пам'ять країни та підкреслити значення збереження історії.

Александр Усик
Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Деякі джерела зазначають, що музей Шухевича сильно постраждав від ударів і потребує комплексного відновлення: фасади, внутрішні конструкції, експонатні зали. Усиков жест сприймається як символічний, але конкретний внесок — не просто слова, а матеріальна допомога у справі збереження пам'яті.

 

Чому вчинок Усика важливий

За роки війни багато пам'ятників і музеїв в Україні постраждали від руйнувань, і відновлення Шухевича сприймається як частина опору не тільки зброєю, а й у культурній сфері. Усик, будучи публічною фігурою, своїм жестом посилив меседж: пам'ять — теж фронт.

"Росія завдає ударів не тільки по захисниках, а й по нашій історії, нашій пам'яті. Тому важливо боротися не тільки там, а й тут, за кожен символ і кожну сторінку правди. Я передав рукавички на аукціон та зробив свій внесок у відновлення музею, щоб пам'ять жила. Це мій обов'язок і моя честь", — зазначив Усик.

Нагадаємо, у "Динамо" може з'явитися талановитий молодий іноземець на позицію, яка потребує підсилення.

Легендарний футболіст може постати перед судом за участь у трансфері гравця в російський клуб.

спорт Олександр Усик Роман Шухевич бокс війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації