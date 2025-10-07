Усик назвав причину участі у відновленні музею Шухевича

Олександр Усик після футбольного матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик нещодавно проявив активну громадянську позицію. Спортсмен активно долучився до відновлення музею Романа Шухевича у Львові, зруйнованого в січні 2024 року внаслідок атаки дронів.

Усик передав свої боксерські рукавички для майбутнього благодійного аукціону, щоб привернути увагу та кошти до відновлювальних робіт, повідомляє Львівська міська рада.

Спортсмен зробив фінансову пожертву в розмірі 100 000 гривень саме на ремонт та реставрацію музейного простору та експозицій. Це була частина його особистої ініціативи підтримати культурну пам'ять країни та підкреслити значення збереження історії.

Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/ringmagazine/

Деякі джерела зазначають, що музей Шухевича сильно постраждав від ударів і потребує комплексного відновлення: фасади, внутрішні конструкції, експонатні зали. Усиков жест сприймається як символічний, але конкретний внесок — не просто слова, а матеріальна допомога у справі збереження пам'яті.

Чому вчинок Усика важливий

За роки війни багато пам'ятників і музеїв в Україні постраждали від руйнувань, і відновлення Шухевича сприймається як частина опору не тільки зброєю, а й у культурній сфері. Усик, будучи публічною фігурою, своїм жестом посилив меседж: пам'ять — теж фронт.

"Росія завдає ударів не тільки по захисниках, а й по нашій історії, нашій пам'яті. Тому важливо боротися не тільки там, а й тут, за кожен символ і кожну сторінку правди. Я передав рукавички на аукціон та зробив свій внесок у відновлення музею, щоб пам'ять жила. Це мій обов'язок і моя честь", — зазначив Усик.

