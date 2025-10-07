Відео
Головна Спорт Динамо цікавиться іноземним форвардом — хто він

Динамо цікавиться іноземним форвардом — хто він

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 12:31
Динамо посилить проблемну позицію талановитим юніором із Кіпру
Тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" може активувати інтерес до молодого кіпрського вінгера Владимироса Савви, який зараз виступає за юнацьку академію "Омонії". Футболіст привернув увагу одразу декількох клубів.

Крім "Динамо", це донецький "Шахтар" та італійська "Аталанта", повідомляє в соцмережі X ThisIsMappa.

Хто такий Владимирос Савва

Молодий футболіст народився 21 травня 2008 року в Пафосі, Кіпр. Він виступає на позиції лівого вінгера, інколи грає і в атакувальному півзахисті. У системі "Омонії" його вважають одним із перспективних талантів академії.

Владимирос Савва
Владимирос Савва в "Омонії". Фото: x.com

Інтерес "Динамо" до Савви мотивується потенційною вигодою: молодий і недорогий гравець зі зростом та можливістю дорости до основи. При цьому розкриваються складнощі: клубам доведеться конкурувати та фінансово, і аргументами про перспективи.

За непідтвердженою інформацією, представники "Динамо" вже вели перші контакти з оточенням Савви, оцінюючи можливі умови його трансферу та терміни. З огляду на вік та контракти академії, перебіг переговорів потребуватиме терпіння і точного юридичного супроводу.

Якщо все складеться, Савва може опинитися на наступному етапі кар'єри в чемпіонаті України. Зараз клуб веде вивчення його потенціалу та можливостей інтеграції в структуру "Динамо".

Нагадаємо, стала відома реальна причина відсутності Андрія Ярмоленка на останньому матчі київського "Динамо".

Причину невдач "біло-синіх" у нинішньому сезоні красномовно описав відомий тренер Мирон Маркевич.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Омонія
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
