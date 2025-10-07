Видео
Главная Спорт Динамо интересуется иностранным форвардом — кто он

Динамо интересуется иностранным форвардом — кто он

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 12:31
Динамо усилит проблемную позицию талантливым юниором с Кипра
Тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" может активировать интерес к молодому кипрскому вингеру Владимиросу Савве, который сейчас выступает за юношескую академию "Омонии". Футболист привлек внимание сразу нескольких клубов.

Помимо "Динамо", это донецкий "Шахтер" и итальянская "Аталанта", сообщает в соцсети X ThisIsMappa. 

Читайте также:

Кто такой Владимирос Савва

Молодой футболист родился 21 мая 2008 года в Пафосе, Кипр. Он выступает на позиции левого вингера, иногда играет и в атакующем полузащите. В системе "Омонии" его считают одним из перспективных талантов академии.

Владимирос Савва
Владимирос Савва в "Омонии". Фото: x.com

Интерес "Динамо" к Савве мотивируется потенциальной выгодой: молодой и недорогой игрок с ростом и возможностью дорасти до основы. При этом вскрываются сложности: клубам придется конкурировать и финансово, и аргументами о перспективах.

По неподтвержденной информации, представители "Динамо" уже вели первые контакты с окружением Саввы, оценивая возможные условия его трансфера и сроки. Учитывая возраст и контракты академии, ход переговоров потребует терпения и точного юридического сопровождения.

Если всё сложится, Савва может оказаться на следующем этапе карьеры в чемпионате Украины. Сейчас клуб ведет изучение его потенциала и возможностей интеграции в структуру "Динамо". 

Напомним, стала известна реальная причина отсутствия Андрея Ярмоленко на последнем матче киевского "Динамо". 

Причину неудач "бело-синих" в нынешнем сезоне красноречиво описал известный тренер Мирон Маркевич. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Омония
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
