Динамо усилит проблемную позицию талантливым юниором с Кипра

Динамо интересуется иностранным форвардом — кто он
Киевское "Динамо" может активировать интерес к молодому кипрскому вингеру Владимиросу Савве, который сейчас выступает за юношескую академию "Омонии". Футболист привлек внимание сразу нескольких клубов.
Помимо "Динамо", это донецкий "Шахтер" и итальянская "Аталанта", сообщает в соцсети X ThisIsMappa.
Кто такой Владимирос Савва
Молодой футболист родился 21 мая 2008 года в Пафосе, Кипр. Он выступает на позиции левого вингера, иногда играет и в атакующем полузащите. В системе "Омонии" его считают одним из перспективных талантов академии.
Интерес "Динамо" к Савве мотивируется потенциальной выгодой: молодой и недорогой игрок с ростом и возможностью дорасти до основы. При этом вскрываются сложности: клубам придется конкурировать и финансово, и аргументами о перспективах.
По неподтвержденной информации, представители "Динамо" уже вели первые контакты с окружением Саввы, оценивая возможные условия его трансфера и сроки. Учитывая возраст и контракты академии, ход переговоров потребует терпения и точного юридического сопровождения.
Если всё сложится, Савва может оказаться на следующем этапе карьеры в чемпионате Украины. Сейчас клуб ведет изучение его потенциала и возможностей интеграции в структуру "Динамо".
