Сборная Украины объявила заявку на матчи с Исландией и Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Андрей Лунин. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу в октябрьское международное окно проведет два матча квалификации на чемпионат мира-2026. Соперниками команды Сергея Реброва будут Исландия и Азербайджан.

Перед матчами в УАФ опубликовали заявку сборной Украины.

Заявка сборной Украины. Фото: УАФ

Заявка сборной Украины на матчи квалификации на ЧМ-2026

В сборную Украины вернулись опорный полузащитник "Динамо" Владимир Бражко и центральный полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский, который долгое время не вызывался.

Несмотря на травмы и отсутствие на поле в матчах за "Жирону" вызов получил Виктор Цыганков.

Не попали в сборную вратарь "Реала" Андрей Лунин, травмированный левый защитник "Ноттингем Форрест" Александр Зинченко, полузащитник "Шахтера" Олег Очеретька, и форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук, у которого повреждение.

Сборная Украины первый матч с Исландией проведет 10 октября на территории соперника.

Вторая игра против Азербайджана пройдет в польском Кракове, 13 октября.

