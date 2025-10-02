Збірна України оголосила заявку на матчі з Ісландією та Азербайджаном у відборі ЧС-2026

Без Луніна, але з Маліновським — Ребров назвав заявку України
Збірна України з футболу в жовтневе міжнародне вікно проведе два матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Суперниками команди Сергія Реброва будуть Ісландія та Азербайджан.
Перед матчами в УАФ опублікували заявку збірної України.
Заявка збірної України на матчі кваліфікації на ЧС-2026
У збірну України повернулися опорний півзахисник "Динамо" Володимир Бражко та центральний півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський, який тривалий час не викликався.
Попри травми та відсутність на полі в матчах за "Жирону" виклик отримав Віктор Циганков.
Не потрапили в збірну воротар "Реалу" Андрій Лунін, травмований лівий захисник "Ноттінгем Форрест" Олександр Зінченко, півзахисник "Шахтаря" Олег Очеретька, та форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук, у якого пошкодження.
Збірна України перший матч з Ісландією проведе 10 жовтня на території суперника.
Друга гра проти Азербайджану пройде в польському Кракові, 13 жовтня.
