Главная Спорт Где смотреть матч Исландия — Украина 10 октября

Где смотреть матч Исландия — Украина 10 октября

Дата публикации 8 октября 2025 09:44
Где и когда смотреть на MEGOGO матч Исландия — Украины на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет свой второй матч в отборе к чемпионату мира-2026. Подопечные Сергея Реброва встретятся с национальной командой Исландии на стадионе "Лаугардалсвеллур" в Рейкьявике. Начало встречи назначено в 21:45 по киевскому времени.

В Украине болельщики смогут посмотреть это противостояние бесплатно, сообщает портал Новини.LIVE

Поединок станет важным для обеих команд, ведь Украина пока не одержала побед, а Исландия идет второй в группе после Франции. Для подопечных Реброва это шанс набрать первые три очка и вернуться в борьбу за выход на Мундиаль. 

Илья Забарный
Илья Забарный (слева) и Алексей Гуцуляк. Фото: instagram.com/uafukraine/

Организаторы матча подтвердили, что официальным транслятором игры станет медиасервис MEGOGO. Смотреть встречу можно на ОТТ-платформе по подпискам "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" и "MEGOPACK N+S".

Как посмотреть матч Исландия — Украина бесплатно

Болельщики, которые не имеют подписки, смогут увидеть игру без оплаты: она будет показана на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и в кабельных сетях. Также трансляция появится в разделе "Спорт" ("Футбол") на канале "MEGOGO Футбол Перший", а в день поединка будет запущен отдельный канал в разделе "Телевидение".

Перед матчем в группе D лидирует Франция, набравшая шесть очков из шести возможных. Исландия занимает вторую строчку с тремя баллами, Украина и Азербайджан имеют по одному очку, однако украинцы уступают сопернику по разнице забитых и пропущенных мячей. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Исландия ЧМ-2026 по футболу онлайн трансляция
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
