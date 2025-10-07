Хрустальный гений — история травм Виктора Цыганкова

Виктор Цыганков в "Жироне". Фото: Alex Caparros/Getty Images

Полузащитник "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков пропустит октябрьские матчи национальной команды в отборе к чемпионату мира-2026. Футболист получил новое повреждение, которое не позволит ему выйти на поле против Исландии 10 октября и Азербайджана 13 октября.

Врачи клуба подтвердили, что у игрока диагностировано повреждение мышцы бедра, сообщает Marca.

Сроки восстановления будут зависеть от динамики лечения, но участие в ближайших играх исключено. В штабе сборной уже рассматривают варианты замены на правом фланге атаки.

Виктор Цыганков борется с соперником. Фото: Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

"Жирона" не планирует форсировать возвращение футболиста, чтобы избежать рецидива. Для Цыганкова это уже восьмая травма с момента перехода в испанский клуб и третье повреждение мышц бедра за последние двенадцать месяцев.

История травм Цыганкова в "Жироне"

За время выступлений в составе каталонской команды Цыганков неоднократно сталкивался с мышечными повреждениями. Осенью 2024 года он получил травму двуглавой мышцы бедра, из-за которой пропустил матчи Лиги наций и вернулся к тренировкам лишь в начале ноября. Через два месяца игрок вновь выбыл, на этот раз из-за травмы приводящей мышцы, восстановление заняло около трех недель.

Проблемы со здоровьем также преследовали его во время предсезонной подготовки к сезону-2024/25. Тогда Цыганков не участвовал в тренировках и пропустил стартовый тур чемпионата Испании. С момента перехода в "Жирону" в январе 2023 года футболист регулярно сталкивается с подобными повреждениями, что влияет на его игровую стабильность.

