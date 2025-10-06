Маркевич назвал форварда, который должен быть в основе сборной Украины

Маркевич сделал выбор между Ванатом и Довбиком в сборной Украины
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2026 против Исландии. Поединок состоится в Рейкьявике в пятницу, 10 октября.
Опытный специалист отметил, что выбор стартового нападающего может стать ключевым фактором в предстоящей встрече, сообщает Sport.ua.
Мирона Маркевич напомнил о том, что сборная Исландии располагает мощной и габаритной линией обороны, поэтому ставка на скорость и мобильность в атаке может принести больше пользы, чем силовой стиль игры.
Кого выберет Ребров?
Маркевич подчеркнул, что в распоряжении Сергея Реброва всего два форварда: Владислав Ванат и Артем Довбик. Это, по мнению тренера, ограничивает гибкость тактических решений, особенно в предстоящих матчах против разных по стилю соперников.
Кроме того, специалист отметил, что в дальнейшем сборной стоит подумать о расширении атакующей линии, добавив туда еще одного нападающего. По его словам, при игре против Азербайджана украинцам стоит рассмотреть вариант с двумя форвардами.
"Важна не сила, а скорость и движение. Исландцы крепкие, но немного медленные, поэтому Ванат может использовать это преимущество. У Довбика другой стиль. Он таранный форвард, и ему будет сложнее вскрывать такую защиту. В будущем я бы добавил еще одного нападающего в состав, например Филиппова — он сейчас в отличной форме", — объяснил Маркевич.
Напомним, бывший форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему не подлежит мобилизации.
В семье Александра Усика еще одна радостная новость, которая связана с одним из сыновей чемпиона.
У Ярославы Магучих произошло событие, которым она поспешила поделиться с болельщиками.
Читайте Новини.LIVE!