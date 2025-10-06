Відео
Головна Спорт Маркевич зробив вибір між Ванатом та Довбиком у збірній України

Маркевич зробив вибір між Ванатом та Довбиком у збірній України

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 16:07
Маркевич назвав форварда, який має бути в основі збірної України
Владислав Ванат перед матчем "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від майбутнього матчу відбору ЧС-2026 проти Ісландії. Поєдинок відбудеться в Рейк'явіку в п'ятницю, 10 жовтня.

Досвідчений фахівець зазначив, що вибір стартового нападника може стати ключовим фактором у майбутній зустрічі, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Мирона Маркевич нагадав про те, що збірна Ісландії має у своєму розпорядженні потужну та габаритну лінію оборони, тому ставка на швидкість і мобільність в атаці може принести більше користі, ніж силовий стиль гри.

Артем Довбик
Артем Довбик у грі за "Рому". Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Кого вибере Ребров?

Маркевич підкреслив, що в розпорядженні Сергія Реброва лише два форварди: Владислав Ванат та Артем Довбик. Це, на думку тренера, обмежує гнучкість тактичних рішень, особливо в майбутніх матчах проти різних за стилем суперників.

Крім того, фахівець зазначив, що надалі збірній варто подумати про розширення атакувальної лінії, додавши туди ще одного нападника. За його словами, під час гри проти Азербайджану українцям варто розглянути варіант із двома форвардами.

"Важлива не сила, а швидкість та рух. Ісландці міцні, але трохи повільні, тому Ванат може використовувати цю перевагу. У Довбика інший стиль. Він таранний форвард, і йому буде складніше розкривати такий захист. У майбутньому я б додав ще одного нападника до складу, наприклад Філіппова — він зараз у відмінній формі", — пояснив Маркевич.

Нагадаємо, колишній форвард збірної України Артем Мілевський розповів, чому не підлягає мобілізації.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
