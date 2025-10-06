Відео
Україна
Головна Спорт Як у збірній України розподіляють преміальні гроші

Як у збірній України розподіляють преміальні гроші

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 11:45
У збірній України діють нові правила преміювання
Збірна України перед стартовим свистком арбітра. Фото: УАФ

Журналіст Михайло Співаковський напівідкрив деталі системи заохочень для національної збірної України в поточному відбірковому циклі. За його словами, у розпорядженні команди є затверджена схема преміальних, погоджена з Українською асоціацією футболу.

Вона передбачає як винагороди за загальний результат, так і бонуси за окремі перемоги, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

Йдеться про два варіанти розподілу коштів. Перший включає фіксовану суму в разі виходу збірної на чемпіонат світу. Другий — премії за перемоги в конкретних матчах, які визначаються тренерським штабом. Перед зустріччю з Францією команда була повідомлена про ці умови, але проти Азербайджану питання не порушувалося.

Анатолий Трубин
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Фото: УАФ

Система преміальних розглядається не як постійна, а як додатковий інструмент мотивації. Усе залежить від рішення Сергія Реброва, який визначає, яким чином стимулювати гравців на конкретний поєдинок. Однак поки що, за даними журналіста, реальних нарахувань не відбувалося, адже збірна не набрала достатнього результату для активації виплат.

Що відомо про становище збірної України у відборі

Після двох турів команда України посідає друге місце у своїй групі, маючи в активі три очки. Попереду ключові зустрічі, включно з виїзним матчем проти Ісландії, запланованим на 10 жовтня. Цей поєдинок може стати визначальним для боротьби за пряму путівку на чемпіонат світу.

Співаковський наголосив, що наявність преміальної системи не гарантує успіху, адже головним чинником залишається настрій та командний дух. За його словами, тренер сам має вирішувати, коли використовувати цей інструмент, щоб не втратити баланс між мотивацією та спортивною етикою. Поки ж розподіл премій залишається "нульовим за фактом", що відображає турнірні реалії збірної України.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
