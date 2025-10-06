В сборной Украины действуют новые правила премирования

Сборная Украины перед стартовым свистком арбитра. Фото: УАФ

Журналист Михаил Спиваковский приоткрыл детали системы поощрений для национальной сборной Украины в текущем отборочном цикле. По его словам, в распоряжении команды существует утвержденная схема премиальных, согласованная с Украинской ассоциацией футбола.

Она предусматривает как вознаграждения за общий результат, так и бонусы за отдельные победы, сообщает "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

Речь идет о двух вариантах распределения средств. Первый включает фиксированную сумму в случае выхода сборной на чемпионат мира. Второй — премии за победы в конкретных матчах, которые определяются тренерским штабом. Перед встречей с Францией команда была уведомлена об этих условиях, но против Азербайджана вопрос не поднимался.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Фото: УАФ

Система премиальных рассматривается не как постоянная, а как дополнительный инструмент мотивации. Все зависит от решения Сергея Реброва, который определяет, каким образом стимулировать игроков на конкретный поединок. Однако пока, по данным журналиста, реальных начислений не происходило, ведь сборная не набрала достаточного результата для активации выплат.

Что известно о положении сборной Украины в отборе

После двух туров команда Украины идет на втором месте в своей группе, имея в активе три очка. Впереди ключевые встречи, включая выездной матч против Исландии, запланированный на 10 октября. Этот поединок может стать определяющим для борьбы за прямую путевку на чемпионат мира.

Спиваковский отметил, что наличие премиальной системы не гарантирует успеха, ведь главным фактором остается настрой и командный дух. По его словам, тренер сам должен решать, когда использовать этот инструмент, чтобы не потерять баланс между мотивацией и спортивной этикой. Пока же распределение премий остается "нулевым по факту", что отражает турнирные реалии сборной Украины.

Напомним, сын Александра Усика добился впечатляющего успеха в спорте, но это не бокс.

Бывший футболист Артем Милевский отшутился в ответ на вопрос о том, почему его не мобилизировали.

Известная спортсменка Ярослава Магучих удивила выбором курорта для отдыха после завершения сезона.