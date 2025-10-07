Відео
Головна Спорт Збірна України зіграє без Циганкова — названо причину

Збірна України зіграє без Циганкова — названо причину

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 13:05
Кришталевий геній — історія травм Віктора Циганкова
Віктор Циганков у "Жироні". Фото: Alex Caparros/Getty Images

Півзахисник "Жирони" та збірної України Віктор Циганков пропустить жовтневі матчі національної команди у відборі до чемпіонату світу-2026. Футболіст отримав нове ушкодження, яке не дасть йому змоги вийти на поле проти Ісландії 10 жовтня та Азербайджану 13 жовтня.

Лікарі клубу підтвердили, що у гравця діагностовано пошкодження м'яза стегна, повідомляє Marca.

Читайте також:

Терміни відновлення залежатимуть від динаміки лікування, але участь у найближчих іграх виключена. У штабі збірної вже розглядають варіанти заміни на правому фланзі атаки.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков бореться із суперником. Фото: Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

"Жирона" не планує форсувати повернення футболіста, щоб уникнути рецидиву. Для Циганкова це вже восьма травма з моменту переходу до іспанського клубу та третє пошкодження м'язів стегна за останні дванадцять місяців.

Історія травм Циганкова в "Жироні"

За час виступів у складі каталонської команди Циганков неодноразово стикався з м'язовими ушкодженнями. Восени 2024 року він отримав травму двоголового м'яза стегна, через яку пропустив матчі Ліги націй та повернувся до тренувань лише на початку листопада. Через два місяці гравець знову вибув, цього разу через травму привідного м'яза, відновлення зайняло близько трьох тижнів.

Проблеми зі здоров'ям також переслідували його під час передсезонної підготовки до сезону-2024/25. Тоді Циганков не брав участі в тренуваннях і пропустив стартовий тур чемпіонату Іспанії. З моменту переходу в "Жирону" в січні 2023 року футболіст регулярно стикається з подібними ушкодженнями, що впливає на його ігрову стабільність.

Нагадаємо, київське "Динамо" планує посилити проблемну позицію в атаці за допомогою молодого гравця з Кіпру.

Відомий португальський футболіст може постати перед судом через трансфер у російський клуб.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
