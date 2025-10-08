Видео
Главная Спорт Криштиану Роналду откровенно рассказал о своем будущем

Криштиану Роналду откровенно рассказал о своем будущем

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 09:14
Криштиану Роналду рассказал, как изменился с возрастом
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: Reuters

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о переменах в своём мировоззрении. По словам футболиста, с возрастом его отношение к жизни, целям и футболу стало спокойнее и осознаннее.

Криштиану в интервью O Bola признал, что теперь больше ценит момент и не стремится к бесконечным рекордам.

Португалец отметил, что годы не ослабили его мотивацию, но изменили ее суть. Если раньше им двигала жажда доказать всему миру, то теперь главным стало внутреннее удовлетворение. Криштиану Роналду помогает клубу и сборной, но старается не смотреть слишком далеко вперед, концентрируясь на том, что можно прожить сейчас. 

На протяжении карьеры Роналду забил более 800 голов за клубы и 141 мяч за национальную сборную. Его контракт с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 12 млн евро. Несмотря на возраст, Роналду продолжает играть ключевую роль как в клубе, так и в команде Роберто Мартинеса. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Новый взгляд Роналду на карьеру

Криштиану отметил, что с годами стал иначе относиться к целям и ответственности. Его подход к подготовке, восстановлению и тренировкам остается неизменным, но теперь он ценит путь так же как результат. Для него важны не только победы, но и сам процесс: ежедневная работа, дисциплина, чувство команды и атмосфера игры.

"Люди часто говорят мне, что пора остановиться, что я сделал все возможное. Но я не чувствую, что все еще полезен клубу и сборной и хочу наслаждаться каждым моментом. Да, понимаю, что времени осталось немного, но хочу прожить эти годы максимально. Раньше я думал о том, чтобы покорить мир, а теперь — о том, чтобы просто быть счастливым", — признался Роналду. 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин показал, чем занимается в отсутствии игровой практики. 

Жена лидера "Бенфики" Елизавета Судакова показала мужчину, который помогает ей с детьми в Украине. 

