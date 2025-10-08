Криштиану Роналду рассказал, как изменился с возрастом

Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: Reuters

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о переменах в своём мировоззрении. По словам футболиста, с возрастом его отношение к жизни, целям и футболу стало спокойнее и осознаннее.

Криштиану в интервью O Bola признал, что теперь больше ценит момент и не стремится к бесконечным рекордам.

Реклама

Читайте также:

Португалец отметил, что годы не ослабили его мотивацию, но изменили ее суть. Если раньше им двигала жажда доказать всему миру, то теперь главным стало внутреннее удовлетворение. Криштиану Роналду помогает клубу и сборной, но старается не смотреть слишком далеко вперед, концентрируясь на том, что можно прожить сейчас.

На протяжении карьеры Роналду забил более 800 голов за клубы и 141 мяч за национальную сборную. Его контракт с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 12 млн евро. Несмотря на возраст, Роналду продолжает играть ключевую роль как в клубе, так и в команде Роберто Мартинеса.

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Новый взгляд Роналду на карьеру

Криштиану отметил, что с годами стал иначе относиться к целям и ответственности. Его подход к подготовке, восстановлению и тренировкам остается неизменным, но теперь он ценит путь так же как результат. Для него важны не только победы, но и сам процесс: ежедневная работа, дисциплина, чувство команды и атмосфера игры.

"Люди часто говорят мне, что пора остановиться, что я сделал все возможное. Но я не чувствую, что все еще полезен клубу и сборной и хочу наслаждаться каждым моментом. Да, понимаю, что времени осталось немного, но хочу прожить эти годы максимально. Раньше я думал о том, чтобы покорить мир, а теперь — о том, чтобы просто быть счастливым", — признался Роналду.

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин показал, чем занимается в отсутствии игровой практики.

Жена лидера "Бенфики" Елизавета Судакова показала мужчину, который помогает ей с детьми в Украине.