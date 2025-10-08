Жена Судакова показала брата, который помогает после родов

Судакова показала своего брата — Георгию лучше не обижать любимую
Елизавета Судакова после родов пока еще не переехала в Лиссабон. Сейчас она находится в Киеве с младенцем, тогда как Георгий в Португалии.
С младенцем Судаковой сейчас помогают родственники, о чем она сообщила в Instagram.
Жена Судакова показала своего брата
В соцсетях Елизавета выложила видео, где ей помогает с младенцем брат Сергей Передний.
Внимание фолловеров девушки сразу привлек ее брат, который выглядит очень большим и атлетичным. Вероятно, он ежедневно часами тренируется с большими штангами и гантелями в тренажерном зале.
Также стало понятно, что Георгию лучше не конфликтовать с женой, поскольку с ее братом ему бы точно не хотелось иметь проблем.
В этом сезоне Судаков перешел в "Бенфику", в составе которой провел семь матчей, забил два мяча и сделал один ассист.
