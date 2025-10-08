Видео
Видео

Судакова показала своего брата — Георгию лучше не обижать любимую

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 08:44
Жена Судакова показала брата, который помогает после родов
Георгий и Елизавета Судаковы. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Елизавета Судакова после родов пока еще не переехала в Лиссабон. Сейчас она находится в Киеве с младенцем, тогда как Георгий в Португалии.

С младенцем Судаковой сейчас помогают родственники, о чем она сообщила в Instagram.

Елизавета Судакова
Елизавета Судакова с детьми. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Жена Судакова показала своего брата

В соцсетях Елизавета выложила видео, где ей помогает с младенцем брат Сергей Передний.

Внимание фолловеров девушки сразу привлек ее брат, который выглядит очень большим и атлетичным. Вероятно, он ежедневно часами тренируется с большими штангами и гантелями в тренажерном зале.

Брат жены Судакова
Брат супруги Георгия Судакова. Фото: кадр из видео
Брат жены Судакова
Брат жены Георгия Судакова. Фото: кадр из видео

Также стало понятно, что Георгию лучше не конфликтовать с женой, поскольку с ее братом ему бы точно не хотелось иметь проблем.

В этом сезоне Судаков перешел в "Бенфику", в составе которой провел семь матчей, забил два мяча и сделал один ассист.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
